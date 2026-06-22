Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ekstremalny skwar od Paryża po Londyn. Mają paść rekordy

|
epa13052299
Tak ma wyglądać fala upałów nad Europą Zachodnią
Źródło wideo: Reuters/windy.com
Źródło zdj. gł.: EPA
Fala upałów nadciąga nad Europę Zachodnią. Na szczególnie dotkliwe upały szykują się Francuzi - tam termometry mogą miejscami pokazać nawet 46 stopni Celsjusza.

Jak wyjaśniła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, od północno-zachodniej Afryki w głąb Europy Zachodniej rozwija się klin gorąca. Jego formowaniu się sprzyja sytuacja baryczna - wyż rozciągnięty od Tunezji po Morze Północne oraz niże nad Atlantykiem i zachodnią częścią Półwyspu Iberyjskiego. W tych warunkach od Hiszpanii, przez Francję, po Wyspy Brytyjskie rozbudować się może silna cyrkulacja południowa powietrza i klin gorąca.

Francja. Upałowy sztab kryzysowy

Wbijające się w głąb Europy masy powietrza zwrotnikowego niosą potencjalne wzrosty temperatury powyżej 40 stopni Celsjusza. Najwyższe wartości spodziewane są w zachodniej Francji. Synoptyk przekazała, że od poniedziałku do czwartku przetaczająca się przez kraj fala gorąca może przynieść wartości rzędu 42-43, miejscami nawet 45-46 stopni. Nawet w Paryżu termometry w środę i czwartek mogą pokazać około 40 st. C.

W poniedziałek we Francji najwyższy, czerwony alert pogodowy z powodu upałów obowiązuje w 49 departamentach, a w kolejnych 40 - alert pomarańczowy. Portal "Le Monde" wyjaśnił, że łącznie 90 procent populacji Francji jest narażone na ekstremalne i wyjątkowe upały. Według prognoz takie temperatury mają utrzymywać się przez większą część tygodnia w całym kraju.

W niedzielę wieczorem prezydent Emmanuel Macron zapowiedział na poniedziałek kolejne spotkanie ministrów z międzyresortowej grupy kryzysowej. Ministerstwo oświaty poinformowało, że w poniedziałek zamkniętych będzie 845 placówek szkolnych, a 1800 zmodyfikuje godziny lekcji. W aglomeracji paryskiej zapowiedziano anulowanie części kursów pociągów podmiejskich. Przewodnicząca regionu Ile-de-France Valerie Pecresse zaapelowała do mieszkańców, by zrezygnowali z przejazdów.

Wielka Brytania. Mogą paść rekordy

Fala ciepła obejmie również część Wysp Brytyjskich. Duża część Anglii i Walii została w poniedziałek objęta pomarańczowym alarmem zdrowotnym. W Londynie od wtorku do czwartku możliwe będą temperatury rzędu 36-38 st. C, lokalnie spodziewane są także tropikalne noce.

"Obecnie wydaje się prawdopodobne, że zostanie pobity dotychczasowy rekord najwyższej temperatury w czerwcu, wynoszący 35,6 st. C i zarejestrowany w Southampton w czerwcu 1976 r. oraz na Camden Square w czerwcu 1957 r." - przekazała służba meteorologiczna Met Office. Meteorolodzy ostrzegli, że połączenie upałów i wilgoci będzie uciążliwe w kwestiach zdrowia publicznego, podróży oraz zaopatrzenia w energię elektryczną i wodę.

CZYTAJ TEŻ: Pogoda na 16 dni: to nie był szczyt upałów

Źródło: tvnmeteo.pl, Le Monde, BBC, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 9 min
Edyta Krześniak - Bez polityki Piotra Jaconia
"Zdjęć było tysiące. Nie da się tego odzobaczyć". Mroczna prawda o guru polskiej psychologii
Piotr Jacoń
29 min
2206_superwizjer_zoom
PremieraW HREIT już było źle, Sapocie puściły nerwy. Wideo od informatora daje do myślenia
TVN24
53 min
pc
Mariusz Janicki, Bartosz Wieliński, Renata Kim, Jacek Nizinkiewicz
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
UpałFrancjaWielka Brytanialato
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Burza, pioruny
Gdzie jest burza? Uaktywnił się front z gwałtownymi burzami
Polska
Zniszczenia w powiecie pyrzyckim po niedzielnych burzach
Brak prądu, zalane drogi. Bilans niedzielnych burz
Polska
Deszcz, grad
Nadciąga kolejna porcja deszczu. Pojawią się silne burze
Prognoza
Chmury, burza
IMGW ostrzega. Tu wciąż jest niebezpiecznie
Prognoza
Burza, noc, piorun
Superkomórka burzowa szaleje w części kraju
Polska
Burza, noc
Groźna noc we wszystkich województwach
Prognoza
Berlin nawiedziła burza z silną ulewą
Przyszła nawałnica, ulice stolicy opustoszały
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: to nie był szczyt upałów
Prognoza
Lato
"Nie mogliśmy sobie tego odpuścić"
Ciekawostki
Ulewy, intensywne opady deszczu
Alert RCB nadal w mocy
Polska
Burze
Brak prądu, uszkodzone dachy. Prawie 900 interwencji
Polska
Burza, noc
Tutaj wieczorem nadal się błyska
Polska
Burza, noc
Dwa rejony z czerwonymi ostrzeżeniami IMGW
Polska
Upał na horyzoncie
Upały nam nie odpuszczą. Czy pogoda się uspokoi
Prognoza
W sobotę burze znów zagrażają Antidotum Airshow Leszno
Nadciąga silna burza. Komunikat w sprawie Antidotum Airshow w Lesznie
Polska
Burza w Zurychu powaliła wiele drzew
Drzewo spadło na nastolatkę w Zurychu. Jest w stanie krytycznym
Świat
Lokalizacja sobotniego trzęsienia ziemi w Grecji
Podwójne trzęsienie ziemi na Krecie
Świat
Po wichurze w Lesznie-0001
Burza przerwała airshow w Lesznie. Co z pokazami w sobotę?
Polska
Słońce, upał
Upał w Polsce. Te 10 zasad warto znać
Ciekawostki
Burze w Polsce
Załamanie pogody w Polsce. "Zgłoszenia wciąż wpływają"
Polska
Wichura w Lesznie
Nagranie z Leszna. Widać siłę żywiołu
Polska
Burza
Gdzie jest burza? Tutaj wciąż słychać grzmoty
Polska
W Wietnamie uratowano ponad 400 kotów
Miały być przeznaczone do konsumpcji. Uratowali 400 kotów
Świat
Pochmurno, burze
Alert RCB. "Znajdź bezpieczne schronienie"
Polska
Kobieta chłodzi się wiatrakiem
Ostrzeżenia przed ekstremalną temperaturą w Niemczech
Świat
Gorzów Wielkopolski
Urodziny TVN24 w Gorzowie Wielkopolskim. Taka będzie pogoda
Prognoza
Mężczyzna schładza się wodą z fontanny Patio de los Naranjos w Cordobie
Upały w Hiszpanii. Nawet 40 stopni na termometrach
Świat
Klin ciepła oraz prognozowana temperatura maksymalna pod koniec czerwca
Jakie będzie lato? Rosyjski model pokazuje coś niepokojącego
Arleta Unton-Pyziołek
Gąsienica
Zamknięte ulice i baseny w Berlinie. Przez gąsienice
Świat
Sytuacja baryczna w Europie
Polska w centrum anomalii. Tak będzie nadciągał upał
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom