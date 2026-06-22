Ekstremalny skwar od Paryża po Londyn. Mają paść rekordy
Jak wyjaśniła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, od północno-zachodniej Afryki w głąb Europy Zachodniej rozwija się klin gorąca. Jego formowaniu się sprzyja sytuacja baryczna - wyż rozciągnięty od Tunezji po Morze Północne oraz niże nad Atlantykiem i zachodnią częścią Półwyspu Iberyjskiego. W tych warunkach od Hiszpanii, przez Francję, po Wyspy Brytyjskie rozbudować się może silna cyrkulacja południowa powietrza i klin gorąca.
Francja. Upałowy sztab kryzysowy
Wbijające się w głąb Europy masy powietrza zwrotnikowego niosą potencjalne wzrosty temperatury powyżej 40 stopni Celsjusza. Najwyższe wartości spodziewane są w zachodniej Francji. Synoptyk przekazała, że od poniedziałku do czwartku przetaczająca się przez kraj fala gorąca może przynieść wartości rzędu 42-43, miejscami nawet 45-46 stopni. Nawet w Paryżu termometry w środę i czwartek mogą pokazać około 40 st. C.
W poniedziałek we Francji najwyższy, czerwony alert pogodowy z powodu upałów obowiązuje w 49 departamentach, a w kolejnych 40 - alert pomarańczowy. Portal "Le Monde" wyjaśnił, że łącznie 90 procent populacji Francji jest narażone na ekstremalne i wyjątkowe upały. Według prognoz takie temperatury mają utrzymywać się przez większą część tygodnia w całym kraju.
W niedzielę wieczorem prezydent Emmanuel Macron zapowiedział na poniedziałek kolejne spotkanie ministrów z międzyresortowej grupy kryzysowej. Ministerstwo oświaty poinformowało, że w poniedziałek zamkniętych będzie 845 placówek szkolnych, a 1800 zmodyfikuje godziny lekcji. W aglomeracji paryskiej zapowiedziano anulowanie części kursów pociągów podmiejskich. Przewodnicząca regionu Ile-de-France Valerie Pecresse zaapelowała do mieszkańców, by zrezygnowali z przejazdów.
Wielka Brytania. Mogą paść rekordy
Fala ciepła obejmie również część Wysp Brytyjskich. Duża część Anglii i Walii została w poniedziałek objęta pomarańczowym alarmem zdrowotnym. W Londynie od wtorku do czwartku możliwe będą temperatury rzędu 36-38 st. C, lokalnie spodziewane są także tropikalne noce.
"Obecnie wydaje się prawdopodobne, że zostanie pobity dotychczasowy rekord najwyższej temperatury w czerwcu, wynoszący 35,6 st. C i zarejestrowany w Southampton w czerwcu 1976 r. oraz na Camden Square w czerwcu 1957 r." - przekazała służba meteorologiczna Met Office. Meteorolodzy ostrzegli, że połączenie upałów i wilgoci będzie uciążliwe w kwestiach zdrowia publicznego, podróży oraz zaopatrzenia w energię elektryczną i wodę.
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