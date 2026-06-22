Świat Ekstremalny skwar od Paryża po Londyn. Mają paść rekordy Agnieszka Stradecka |

Tak ma wyglądać fala upałów nad Europą Zachodnią Źródło wideo: Reuters/windy.com Źródło zdj. gł.: EPA

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Jak wyjaśniła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, od północno-zachodniej Afryki w głąb Europy Zachodniej rozwija się klin gorąca. Jego formowaniu się sprzyja sytuacja baryczna - wyż rozciągnięty od Tunezji po Morze Północne oraz niże nad Atlantykiem i zachodnią częścią Półwyspu Iberyjskiego. W tych warunkach od Hiszpanii, przez Francję, po Wyspy Brytyjskie rozbudować się może silna cyrkulacja południowa powietrza i klin gorąca.

Francja. Upałowy sztab kryzysowy

Wbijające się w głąb Europy masy powietrza zwrotnikowego niosą potencjalne wzrosty temperatury powyżej 40 stopni Celsjusza. Najwyższe wartości spodziewane są w zachodniej Francji. Synoptyk przekazała, że od poniedziałku do czwartku przetaczająca się przez kraj fala gorąca może przynieść wartości rzędu 42-43, miejscami nawet 45-46 stopni. Nawet w Paryżu termometry w środę i czwartek mogą pokazać około 40 st. C.

W poniedziałek we Francji najwyższy, czerwony alert pogodowy z powodu upałów obowiązuje w 49 departamentach, a w kolejnych 40 - alert pomarańczowy. Portal "Le Monde" wyjaśnił, że łącznie 90 procent populacji Francji jest narażone na ekstremalne i wyjątkowe upały. Według prognoz takie temperatury mają utrzymywać się przez większą część tygodnia w całym kraju.

🔴 49 départements en Vigilance rouge canicule

🟠 40 départements en vigilance orange canicule.



Épisode caniculaire exceptionnel à l'échelle du pays, d'un niveau de sévérité pouvant se rapprocher de celui d'août 2003.



⚠️Soyez très prudents https://t.co/w5OGXbEEhP pic.twitter.com/8obSuP3zxZ — Météo-France (@meteofrance) June 21, 2026 Rozwiń

W niedzielę wieczorem prezydent Emmanuel Macron zapowiedział na poniedziałek kolejne spotkanie ministrów z międzyresortowej grupy kryzysowej. Ministerstwo oświaty poinformowało, że w poniedziałek zamkniętych będzie 845 placówek szkolnych, a 1800 zmodyfikuje godziny lekcji. W aglomeracji paryskiej zapowiedziano anulowanie części kursów pociągów podmiejskich. Przewodnicząca regionu Ile-de-France Valerie Pecresse zaapelowała do mieszkańców, by zrezygnowali z przejazdów.

Wielka Brytania. Mogą paść rekordy

Fala ciepła obejmie również część Wysp Brytyjskich. Duża część Anglii i Walii została w poniedziałek objęta pomarańczowym alarmem zdrowotnym. W Londynie od wtorku do czwartku możliwe będą temperatury rzędu 36-38 st. C, lokalnie spodziewane są także tropikalne noce.

"Obecnie wydaje się prawdopodobne, że zostanie pobity dotychczasowy rekord najwyższej temperatury w czerwcu, wynoszący 35,6 st. C i zarejestrowany w Southampton w czerwcu 1976 r. oraz na Camden Square w czerwcu 1957 r." - przekazała służba meteorologiczna Met Office. Meteorolodzy ostrzegli, że połączenie upałów i wilgoci będzie uciążliwe w kwestiach zdrowia publicznego, podróży oraz zaopatrzenia w energię elektryczną i wodę.

⚠️⚠️ Amber weather warning UPDATED ⚠️⚠️



Extreme heat across parts of England and Wales



Monday 22 and Tuesday 23 June



Latest info 👉 https://t.co/QwDLMfRBfs



Stay #WeatherAware ⚠️ pic.twitter.com/qjNu88R6uB — Met Office (@metoffice) June 20, 2026 Rozwiń

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