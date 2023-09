Ekstremalne pożary wybuchają o 25 procent częściej. To skutek zmian klimatu

czytaj dalej

W weekend niż, który znajduje się obecnie daleko na zachodzie Europy, nad Atlantykiem, przesunie się na wschód i przyniesie do Polski słabe, przelotne opady deszczu. Później czeka nas prawdziwe wrześniowe lato. - Temperatura wzrośnie do 25-27 stopni. Do tego będzie słonecznie, bo będziemy pod wpływem wyżu - powiedział na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl.