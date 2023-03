Eksperci NOAA alarmują przed El Nino. Jeśli wystąpi, jego wpływ będzie potężny

Jak przekazała Narodowa Administracja Atmosferyczna i Oceaniczna (NOAA), temperatura wody na powierzchni Pacyfiku staje się coraz wyższa. Oznacza to, że La Nina - anomalia pogodowa, która utrzymywała się przez trzy lata - zaczyna słabnąć. Nie oznacza to jednak końca ekstremalnych zjawisk pogodowych, gdyż zdaniem meteorologów trend zaczyna skłaniać się ku przeciwieństwu zjawiska La Nina.

Czym jest La Nina, a czym El Nino?

O zjawisku La Nina mówimy, gdy temperatura powierzchni Oceanu Spokojnego w okolicach równika jest niższa od przeciętnej. Wpływają na to pasaty, które wydobywają chłodne wody głębinowe na powierzchnię oceanu. Zależność między oceanem a atmosferą oddziałuje na położenie prądu strumieniowego (ang. jet stream), przez co La Nina może wpływać na pogodę na świecie. Na przykład w Kanadzie i USA przyczynia się do ochłodzenia zim, a w Indiach do intensywniejszych pór monsunowych.