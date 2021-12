ECDC: omikron może wkrótce odpowiadać za ponad połowę zakażeń w UE

Modele matematyczne wskazują, iż nowy wariant koronawirusa może za kilka miesięcy odpowiadać za ponad połowę zakażeń w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) - podało Europejskie Centrum do spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

Ze wstępnych danych wynika, że nowy wariant koronawirusa - omikron - może okazać się silniejszy niż delta. Zdaniem Europejskiego Centrum do spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) może stać się wariantem dominującym.

Omikron. Liczba zakażonych

"Financial Times" podało, że w Wielkiej Brytanii wykryto nowy przypadek takiego zakażenia u osoby, która nie podróżowała za granicę i nie miała kontaktów z podróżującymi.

W Republice Południowej Afryki wykryto w środę ponad 8,5 tysięcy nowych infekcji koronawirusem, blisko dwa razy więcej niż we wtorek. Według ekspertów na razie nie ma pewności, by ten wzrost był związany z nowym wariantem omikron, ale jest to bardzo prawdopodobne.