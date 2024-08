Dziura w chodniku pochłonęła turystkę. Kobiety nadal nie odnaleziono

Blisko miejsca wypadku

Dziura w ziemi powstała zaledwie 50 metrów od miejsca, w którym w piątek doszło do poważnego wypadku. Chodnik zapadł się wtedy pod stopami turystki z Indii. Kobieta wpadła pod ziemię, a mimo wciąż trwającej akcji ratunkowej do tej pory nie udało się jej odnaleźć. Ratownicy przeszukują nie tylko okolice zapadliska, ale także sieć kanalizacyjną - w miejscu upadku kobiety zauważono dziurę w rurze ściekowej, co oznacza, że mogła do niej wpaść.