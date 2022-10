Dziesiątki delfinów na nagraniu z drona. Zobacz

Przy pomocy drona udało się uchwycić dziesiątki delfinów pływających u wybrzeży Chile. W wodzie znajdowało się co najmniej 50 osobników.

Stado delfinów zostało zauważone w środę w godzinach porannych w wodach u wybrzeży miasta Valparaíso w środkowej części kraju. Naoczni świadkowie mówią o co najmniej 50 delfinach.

Delfiny szare ( Grampus griseus ), jakie szczęśliwie udało się sfilmować, zwane też delfinami Risso, to gatunek zamieszkujący ciepłe i umiarkowane wody w Oceanie Indyjskim, Pacyfiku i Atlantyku.

Zwierzęta te preferują wody przybrzeżne, gdzie zanurzają się na głębokość 300 metrów. Wykazują się również bardzo dużą aktywnością na powierzchni oceanu. Ważą od 300 do 500 kilogramów, a długość ich ciała wynosi od 2,5 do prawie czterech metrów. Delfiny szare żyją zwykle co najmniej 35 lat.