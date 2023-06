Dym z pożarów w Kanadzie spowił Statuę Wolności

Jednak dym dotarł nawet do Stanów Zjednoczonych i niepokoi mieszkańców Nowego Jorku czy Connecticut. Już teraz jakość powietrza jest klasyfikowana jako "niezdrowa". Także na północ od Bostonu i na południe od Pittsburgha i Waszyngtonu.

Problem widoczny na zdjęciach

Powagę sytuacji doskonale obrazują zdjęcia z Nowego Jorku. Fotografie wykonane we wtorek ukazują pomarańczową mgłę, pokrywającą miasto. Spowiła ona nawet słynną Statuę Wolności.

Tegoroczny sezon pożarowy w Kanadzie jest o wiele bardziej intensywny niż w ostatnich latach. Urzędnicy federalni nie mają dobrych wieści - lato jeszcze się nie zaczęło, w związku z czym najbardziej suche i gorące warunki jeszcze przed mieszkańcami. Tymczasem już teraz skala zniszczeń sięga ponad 3,3 milionów hektarów terenu. To już obszar 12 razy większy niż wskazywała średnia dziesięcioletnia. W samym Quebeku, odnotowano około 200 tysięcy hektarów spalonej ziemi. Poważne pożary płoną również w Kolumbii Brytyjskiej, Albercie, Ontario, Nowej Szkocji i Terytoriach Północno-Zachodnich.

Zdrowotne konsekwencje

Eksperci ostrzegają, że narażenie na dym pożarowy może przyczyniać się do szeregu problemów zdrowotnych. Jak zauważył cytowany przez BBC Matthew Adams, profesor na Uniwersytecie w Toronto i dyrektor Centrum Środowiska Miejskiego, pierwsze skutki wdychania dymu to duszności, podwyższony puls, ból w klatce piersiowej lub zapalenie oczu, nosa i gardła.

Profesor Adams zalecił ograniczenie przebywania na powietrzu, by uniknąć wdychania dymu. - Spróbuj nie przejmować się tym aż tak bardzo. Zostań w domu i zmniejsz ekspozycję na zanieczyszczenia. - dodał. Jeśli już mieszkańcy są zmuszeni do wyjścia poza dom, zaleca się korzystanie z masek i filtrów, by jak najbardziej zminimalizować wpływ zanieczyszczenia.