Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Duże europejskie lotnisko odwołało setki lotów. Przyczyną atak zimy

Śnieg w południowo-zachodniej Holandii
Przez Holandię przechodzi opadonośny front
Źródło: Ventusky.com
Amsterdamskie lotnisko Schiphol boryka się z atakiem zimy. Z powodu śniegu i oblodzenia władze portu lotniczego odwołały 170 połączeń. Synoptycy ostrzegają, że opady mogą dać się we znaki także kierowcom.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

W Holandii zapanowały zimowe warunki. Niderlandzka agencja meteorologiczna KNMI przekazała, że w niedzielę po południu w południowej części kraju pojawi się front, który w kolejnych godzinach przesunie się w głąb kraju. Wieczorem opady mają wystąpić, przynajmniej tymczasowo, w większości kraju. Spadnie 3-5 centymetrów białego puchu, a lokalnie nawet więcej. W kolejnych godzinach śnieg ma przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz, co może powodować gołoledź na drogach. W całym kraju obowiązują żółte alarmy meteorologiczne.

Od naszego czytelnika mieszkającego w południowo-zachodniej Holandii otrzymaliśmy zdjęcia wykonane w niedzielę wieczorem, na który widać ulice przykryte śniegiem i lodem.

Śnieg w południowo-zachodniej Holandii

Śnieg w południowo-zachodniej Holandii
Śnieg w południowo-zachodniej Holandii
Źródło: Czytelnik/Kontakt24
Śnieg w południowo-zachodniej Holandii
Śnieg w południowo-zachodniej Holandii
Źródło: Czytelnik/Kontakt24
Śnieg w południowo-zachodniej Holandii
Śnieg w południowo-zachodniej Holandii
Źródło: Czytelnik/Kontakt24

Setki odwołanych lotów z powodu ataku zimy

W związku z prognozowanymi zimowymi opadami, a także silnym wiatrem władze amsterdamskiego lotniska Schiphol, największego w kraju i jednego z największych w Europie, podjęły decyzję o odwołaniu 170 odlotów i przylotów. Anulowane połączenia miały odbyć się w niedzielę między godziną 17 a 24.

Władze lotniska poinformowały w oświadczeniu, że decyzja o odwołaniu lotów wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa. Podały, że po opadach konieczne będzie odśnieżenie pasów startowych, dróg kołowania oraz stanowisk postojowych. Poza tym samoloty będą odladzane przed startem.

Linie lotnicze KLM poinformowały, że władze lotniska poprosiły o odwołanie określonego procenta lotów. KLM anulowało 150 rejsów, głównie lotów do europejskich miast z kilkoma rejsami dziennie, aby ułatwić pasażerom zmianę rezerwacji. Utrzymało więcej połączeń do kluczowych portów przesiadkowych, takich jak Paryż.

Opracował Krzysztof Posytek/ads

Źródło: PAP, NOS

Źródło zdjęcia głównego: Czytelnik/Kontakt24

Udostępnij:
Tagi:
ŚniegHolandialotnisko
Czytaj także:
Noc, zima, śnieg, park
-22 stopnie. Gdzie nocą może być tak lodowato
Prognoza
Mroźna noc, mróz
Siarczysty mróz znów ściśnie. Alarmy dla dziewięciu województw
Prognoza
Wisła zimą
Wisła przyciąga piękną zimą i dobrą kuchnią
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Powodzie na Wyspie Północnej w Nowej Zelandii
Tysiące bez prądu, odwołane loty. Wprowadzono stan wyjątkowy
Świat
Opady śniegu w stolicy (zdjęcia z 14 stycznia)
Nadciągają kolejne opady. Zobacz, gdzie sypnie śniegiem
Prognoza
Orla Perć
Odnaleziono ciało turysty, który zaginął na Orlej Perci
Polska
Pył znad Sahary sprawił, że powietrze w Jerozolimie było najbardziej zanieczyszczone na świecie
Wiatr nawiał piasek z Sahary. Jakość powietrza dramatycznie spadła
Smog
niedzwiedzie
Nietypowi goście przy karmniku o piątej rano. Zobacz nagranie
Polska
Lodołamacz utknął
"Orka" utknęła na ostrodze. "Tak czasami się dzieje"
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co przyniesie koniec lutego
Prognoza
Widok z okna, Piotrowice (Małopolskie)
Krowiarki, Tuczempy, Cewice. Lista zimowych miejsc się nie kończy
Polska
Mróz
Odczuwalnie prawie -20 stopni. Tu było najzimniej
Polska
Śnieg, zima, śnieżyca, opady, intensywne
Tak będą wędrować opady śniegu. Mapy
Prognoza
Jezioro łabędzie, zima, śnieg
Dzień prawie tak mroźny jak noc. Miejscami dosypie śniegu
Prognoza
Opady śniegu nocą
Noc z ziąbem, śnieżycami i oblodzeniem. Tu trzeba uważać
Prognoza
Powódź w miejscowości Aiguillon we Francji
Pękł wał. Mieszkańcy nie chcą się ewakuować
Świat
Dzieci na sankach, zima, śnieg
13 stopni na minusie. Komu noc przyniesie taki mróz
Prognoza
Kolejne burze w Hiszpanii doprowadziły do powodzi
Wichury i wysokie ryzyko powodziowe w Hiszpanii
Świat
Wisła zimą
Wisła zimowym centrum kultury i wypoczynku
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Opady śniegu, zima, mróz
Zima nam nie odpuści. Prognoza pogody
Prognoza
Czeczewo - śnieg
"Ja mam 185 centymetrów i ta góra śniegu jest mojego wzrostu"
Polska
p
Groziła im wielka woda, odetchnęli z ulgą
Świat
Smog
Przyszła zima, jakiej dawno nie było. I maski opadły
Franciszek Wajdzik
Serce, śnieg, zima
Walentynki pod znakiem śniegu i chłodu
Prognoza
Skutki silnego wiatru w Katalonii
Silny wiatr zerwał fragment dachu. Nie żyje kobieta
Świat
Lawina, zagrożenie lawinowe, Alpy
Lawina porwała narciarzy. Troje nie przeżyło
Świat
śnieg, zima, noc
Nocą będzie prawie -10 stopni
Prognoza
Gerlach, Tatry Słowackie
Wypadek lawinowy w Tatrach. Nie żyje wspinacz
Świat
Burza Nills we Francji
"Usłyszałem głośny huk i cały sufit się zawalił"
Świat
Starsze osoby, starsza para, chodzik
Tak smog wpływa na mobilność osób starszych
Smog
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom