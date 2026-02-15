Duże europejskie lotnisko odwołało setki lotów. Przyczyną atak zimy

Przez Holandię przechodzi opadonośny front Źródło: Ventusky.com

W Holandii zapanowały zimowe warunki. Niderlandzka agencja meteorologiczna KNMI przekazała, że w niedzielę po południu w południowej części kraju pojawi się front, który w kolejnych godzinach przesunie się w głąb kraju. Wieczorem opady mają wystąpić, przynajmniej tymczasowo, w większości kraju. Spadnie 3-5 centymetrów białego puchu, a lokalnie nawet więcej. W kolejnych godzinach śnieg ma przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz, co może powodować gołoledź na drogach. W całym kraju obowiązują żółte alarmy meteorologiczne.

Od naszego czytelnika mieszkającego w południowo-zachodniej Holandii otrzymaliśmy zdjęcia wykonane w niedzielę wieczorem, na który widać ulice przykryte śniegiem i lodem.

Setki odwołanych lotów z powodu ataku zimy

W związku z prognozowanymi zimowymi opadami, a także silnym wiatrem władze amsterdamskiego lotniska Schiphol, największego w kraju i jednego z największych w Europie, podjęły decyzję o odwołaniu 170 odlotów i przylotów. Anulowane połączenia miały odbyć się w niedzielę między godziną 17 a 24.

Władze lotniska poinformowały w oświadczeniu, że decyzja o odwołaniu lotów wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa. Podały, że po opadach konieczne będzie odśnieżenie pasów startowych, dróg kołowania oraz stanowisk postojowych. Poza tym samoloty będą odladzane przed startem.

Linie lotnicze KLM poinformowały, że władze lotniska poprosiły o odwołanie określonego procenta lotów. KLM anulowało 150 rejsów, głównie lotów do europejskich miast z kilkoma rejsami dziennie, aby ułatwić pasażerom zmianę rezerwacji. Utrzymało więcej połączeń do kluczowych portów przesiadkowych, takich jak Paryż.

