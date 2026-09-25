Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Michał Moskal zawiesza członkostwo w klubie PiS
Michał Moskal zawiesza członkostwo w klubie PiS
Świat

Niemcy szykują się na upał

|
Upał nad rzeką Izara, Niemcy
Upał w Niemczech (materiał z lipca 2026 r.)
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ANNA SZILAGYI
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Do Niemiec powraca letnia pogoda. Według meteorologów w weekend temperatury w części kraju znacznie przekroczą 20 stopni Celsjusza. Miejscami może zrobić się nawet upalnie.

Pogoda w Niemczech zmienia się jak w kalejdoskopie. Za sprawą niżu Christina ostatnie dni były bardzo chłodne, a lokalnie zanotowano nawet ujemne wartości. Poza tym sporo padało, a miejscami także grzmiało.

Ciepło idzie do Niemiec. Może być nawet 30 stopni

Od piątku mieszkańcy Niemiec mogą jednak zauważyć zmianę w pogodzie, ponieważ za sprawą wyżu Arno zaczęło napływać do nich cieplejsze powietrze z południowego zachodu. Z danych pochodzących z serwisu Meteored Deutschland wynika, że na zachodzie i południowym zachodzie temperatura przekroczyła miejscami 20 stopni Celsjusza.

Jeszcze cieplej ma być w sobotę. Według Niemieckiej Służby Meteorologicznej (DWD) najcieplej będzie w Badenii-Wirtembergii na południowym zachodzie, przede wszystkim w dolinie Górnego Renu. W sobotę temperatura ma tam wynieść od 23 do 28 st. C, a w rejonie Fryburga Bryzgowijskiego punktowo może osiągnąć nawet 30 stopni. Na północy wartości na termometrach pozostaną niższe.

CZYTAJ TAKŻE: W weekend "kolosalna zmiana" w pogodzie

Upał nad rzeką Izara w Monachium (zdjęcie z sierpnia 2026 r.)
Upał nad rzeką Izara w Monachium (zdjęcie z sierpnia 2026 r.)
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ANNA SZILAGYI

Z prognoz DWD wynika, że Niemcy będą cieszyć się wysoką temperaturą również na początku przyszłego tygodnia. W poniedziałek najcieplej ma być w rejonie Karlsruhe na południowym zachodzie kraju, gdzie słupki rtęci mogą wskazać nawet 27 st. C. W Berlinie, począwszy od soboty, ma być co najmniej 20 st. C przez siedem dni.

W tym roku Niemcy doświadczyły kilku fal upałów. Według danych Instytutu Roberta Kocha, na które powołuje się portal Tagesschau, skwar przyczynił się do ponad 16 tysięcy nadmiarowych zgonów. Niemiecki Instytut Badań Ekonomicznych (DIW) prognozuje, że do 2050 roku skutki fal upałów, powodzi i burz mogą kosztować kraj nawet 900 miliardów euro.

Źródło: PAP, Meteored Deutschland, Tagesschau
Udostępnij:
Tagi:
NiemcyUpał
Czytaj także:
Meteorologiczna jesień przyszła ze słońcem
Nawet 25 stopni. Polska będzie pod panowaniem wyżu Arno
Prognoza
Tłumy na plaży w Barcelonie w czwartek 24.09
W Hiszpanii termometry pokazały prawie 40 stopni
Świat
Prognozowane podmuchy wiatru wzdłuż atlantyckiego wybrzeża USA w nocy z piątku na sobotę
"Ta burza może przejść do historii". Nor'easter nadciąga
Świat
Sytuacja baryczna nad Europą
W weekend "kolosalna zmiana" w pogodzie
Polska
Ujęcie z przelotu przez centrum huraganu Polo
Wlecieli w oko huraganu. Zobacz nagranie
Świat
Słonica afrykańska z dwójką młodych w Kenii
Słonie mogą stosować rośliny lecznicze
Nauka
deszcz shutterstock_2728424567
Radar i mapa opadów. Tak deszcz ma wędrować nad krajem
Prognoza
Huragan Polo na zdjęciu satelitarnym z 23 września
"Bardzo poważna sytuacja". Kolejne zagrożenie na Pacyfiku
Świat
Japonia po tajfunie
Pękła grobla, zalało domy i sklepy. "Dopiero co skończyłem sprzątać"
Świat
Kiedy znów zrobi się ciepło? Odpowiedź kryje się w modelach pokazujących prognozę długoterminową
Nastąpi szturm ciepłego powietrza. Prognoza długoterminowa
Arleta Unton-Pyziołek
Płazińce potrafią regenerować się nawet z niewielkiego fragmentu ciała
Potrafią zregenerować nawet własny mózg. Odkrycie może pomóc ludziom
Nauka
brazylia miasto ludzie shutterstock_2846539939
Rio de Janeiro takiego września jeszcze nie miało
Świat
Callipallene pilosuspedes, jeden z odkrytych w badaniu gatunków kikutnic
Mają czerwone oczy i "włochate" nogi. Odkryto dwa nowe "morskie pająki"
Nauka
Jeleń z gałęzią w porożu
Jeleń z "drzewem" na głowie. Skąd się tam wzięło?
Polska
Upał w Indonezji
"Nasze ustalenia nie mogą czekać"
Nauka
Wolontariusze ratują małże odsłonione przez niski poziom Wełtawy
Niski poziom wody odsłonił setki tysięcy małży. "Potrzebna jest każda pomoc"
Świat
Radioteleskop MeerKAT w Republice Południowej Afryki
Odebrali sygnał radiowy z egzoplanety. Czego się dowiedzieli
Ciekawostki
Jarzębina, jesień, słońce
Na horyzoncie widać dużą zmianę pogody
Prognoza
zmiana czasu zegar AdobeStock_1007074056
Zmiana czasu na zimowy 2026. Kiedy przestawiamy zegarki?
Ciekawostki
Niedźwiedzie z Parku Narodowego Katmai mocno przybierają na wadze przed zimą
Konkurs najwyższej wagi na Alasce. "Dosłownie zepsuły internet"
Świat
Jezioro Żywieckie we wrześniu 2025 (z lewej) i wrześniu 2026 (z prawej)
Te dwa zdjęcia dzieli rok. Wykonano je w Polsce
Polska
Żółwica zakopująca jaja na plaży Huntington Beach
To pierwsze takie żółwie gniazda w historii
Świat
Wyprawa na lodowiec w norweskim masywie Jotunheimen - zdjęcie przykładowe
Częściowo zawalił się norweski lodowiec. "Rzadko pękają w ten sposób"
Świat
Skutki tajfunu Dujuan w mieście Sakura w prefekturze Chiba
W dwa dni spadło więcej deszczu niż przez cały miesiąc. Są ofiary śmiertelne
Świat
Zalane ulice i puste plaże w stanice Colima przed nadejściem huraganu Polo
"Niezwykle niebezpieczna" burza. Odwołują zajęcia, otwierają schrony
Świat
Jesień, słońce, liście, pogodnie
Jesień się zaczęła. Oto, co przyniesie na niebie
Polska
Opady deszczu, noc, ulewa, intensywne
Silny deszcz w części kraju. Tutaj ostrzega IMGW
Prognoza
Skutki tajfunu Dujuan w mieście Sakura w Japonii
Wezbrana rzeka odcięła mieszkańców. "Boję się, że znowu zacznie padać"
Świat
Ameba
Ameba rekordzistka. Żadna inna nie wytrzymuje takich temperatur
Nauka
Noc, burza
Wieczorne burze w dwóch województwach
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom