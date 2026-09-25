Świat Niemcy szykują się na upał Krzysztof Posytek |

Upał w Niemczech (materiał z lipca 2026 r.) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ANNA SZILAGYI

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Pogoda w Niemczech zmienia się jak w kalejdoskopie. Za sprawą niżu Christina ostatnie dni były bardzo chłodne, a lokalnie zanotowano nawet ujemne wartości. Poza tym sporo padało, a miejscami także grzmiało.

Ciepło idzie do Niemiec. Może być nawet 30 stopni

Od piątku mieszkańcy Niemiec mogą jednak zauważyć zmianę w pogodzie, ponieważ za sprawą wyżu Arno zaczęło napływać do nich cieplejsze powietrze z południowego zachodu. Z danych pochodzących z serwisu Meteored Deutschland wynika, że na zachodzie i południowym zachodzie temperatura przekroczyła miejscami 20 stopni Celsjusza.

Jeszcze cieplej ma być w sobotę. Według Niemieckiej Służby Meteorologicznej (DWD) najcieplej będzie w Badenii-Wirtembergii na południowym zachodzie, przede wszystkim w dolinie Górnego Renu. W sobotę temperatura ma tam wynieść od 23 do 28 st. C, a w rejonie Fryburga Bryzgowijskiego punktowo może osiągnąć nawet 30 stopni. Na północy wartości na termometrach pozostaną niższe.

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Upał nad rzeką Izara w Monachium (zdjęcie z sierpnia 2026 r.) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ANNA SZILAGYI

Z prognoz DWD wynika, że Niemcy będą cieszyć się wysoką temperaturą również na początku przyszłego tygodnia. W poniedziałek najcieplej ma być w rejonie Karlsruhe na południowym zachodzie kraju, gdzie słupki rtęci mogą wskazać nawet 27 st. C. W Berlinie, począwszy od soboty, ma być co najmniej 20 st. C przez siedem dni.

W tym roku Niemcy doświadczyły kilku fal upałów. Według danych Instytutu Roberta Kocha, na które powołuje się portal Tagesschau, skwar przyczynił się do ponad 16 tysięcy nadmiarowych zgonów. Niemiecki Instytut Badań Ekonomicznych (DIW) prognozuje, że do 2050 roku skutki fal upałów, powodzi i burz mogą kosztować kraj nawet 900 miliardów euro.

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