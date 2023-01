Dubaj w wodzie. Takiej pogody Zjednoczone Emiraty Arabskie nie widziały od lat

Ulewny deszcz i grad spadły w piątek w wielu rejonach Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Woda zalała drogi, blokując ruch. Służby meteorologiczne wezwały kierowców do zachowania ostrożności ze względu na słabą widzialność spowodowaną opadami deszczu i wiatrem oraz do unikania dużych kałuż.

- To podobno najgorsza pogoda o tej porze roku od lat - mówi portalowi tvn24.pl pani Katarzyna, przebywająca w Dubaju. Jak dodaje, warunki pogodowe są szczególnie dotkliwe dla mieszkańców ze względu na to, iż w mieście wiele do życzenia pozostawia system kanalizacji deszczowej. - Nie ma to gdzie spłynąć. Jest beton, nie ma dużo zieleni, więc opady nie mają gdzie wsiąkać - dodaje. - Niezwykłe, ulewa na pustyni - zauważa.