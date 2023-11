Najpotężniejsza rakieta na świecie dotarła do granicy kosmosu. Nie wszystko poszło zgodnie z planem

Rakieta Starship została wystrzelona z bazy testowej położonej na plaży Boca Chica w Teksasie o godzinie 14.03 polskiego czasu. Pokonała granicę kosmosu i doszło do odłączenia się jej obydwu członów, co nie udało się podczas pierwszego testowego lotu kilka miesięcy temu. Prawie 10 minut po starcie utracono jednak kontakt z rakietą, a firma SpaceX zakończyła transmisję z lotu.

W sobotę po godzinie 14 rozpoczęła się druga próba lotu. Do pewnego momentu wszystko przebiegało zgodnie z planem. Rakieta dotarła do przestrzeni kosmicznej, a kilka minut po wystrzeleniu doszło do oddzielenia się jej obydwu członów - co nie udało się podczas kwietniowego lotu. Wkrótce po tym nastąpiła jednak nieoczekiwana eksplozja pierwszego stopnia rakiety, który powinien opaść na Ziemię.