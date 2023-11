Ludzie uwięzieni pod gruzami, wioski odcięte przez wezbrane fale

Woda odcięła społeczności

Według Ministerstwa Robót Publicznych Republiki Dominikańskiej, w stolicy kraju Santo Domingo w sobotni wieczór doszło do osunięcia się ściany wiaduktu na jednej z miejskich ulic. Pod gruzami uwięzione zostały co najmniej dwa pojazdy, a akcja poszukiwawcza trwała do późnej nocy. Jak podała agencja Reutera, według nieoficjalnych doniesień, w wypadku mogło zginąć co najmniej dziewięć osób.