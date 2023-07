Termometry pokazały blisko 50 stopni. Turysta nie przeżył upału w Dolinie Śmierci

Park Narodowy Doliny Śmierci to najniżej położony punkt w całej Ameryce Północnej. Znany jest ze specyficznego klimatu, w tym z potężnych upałów - w najgorętsze dni temperatura wzrasta tam powyżej 50 stopni Celsjusza.

Niebezpieczna temperatura

We wtorek po południu 71-letni mieszkaniec obszaru Los Angeles zmarł podczas wędrówki po dolinie. Mężczyzna nagle upadł na ziemię w okolicach Golden Canyon, popularnej ścieżki spacerowej. Inni odwiedzający zauważyli poszkodowanego i wezwali pomoc.

Służby Parku Narodowego i Biuro Szeryfa Hrabstwa Inyo szybko zareagowały na wezwanie, ale z powodu wysokich temperatur niemożliwe było skorzystanie z helikoptera medycznego. Na miejscu podjęto próby ratowania życia, w tym resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ale zakończyły się one niepowodzeniem.

Chociaż dokładna przyczyna śmierci nie jest jeszcze znana, władze parku podejrzewają, że mężczyzna zmarł z powodu przegrzania. Temperatura w pobliżu miejsca jego śmierci wynosiła 49,4 st. C, a wewnątrz kanionu prawdopodobnie było jeszcze goręcej.

Jak podają władze, to może być druga ofiara śmiertelna związana z upałem w Dolinie Śmierci tego lata. 3 lipca służby odnalazły ciało 65-letniego mężczyzny w samochodzie na poboczu.

Jak piec konwekcyjny

Temperatura przekraczająca miejscami 50 st. C nie zraża jednak turystów. Wciąż tłumnie przybywają do parku, by na własnej skórze odczuć panujące tam warunki.