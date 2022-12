Rosyjskie kosmiczne śmieci stanęły na drodze astronautom. Konieczny był unik i przełożenie spaceru

Rosyjska rakieta, której szczątki znalazły się na drodze Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, zmusiła astronautów do wykonania uniku. Szacowano, że kosmiczne śmieci mogły przelecieć w odległości zaledwie 400 metrów od stacji. Decyzja o przeprowadzeniu manewru spowodowała także przesunięcie planowanego spaceru kosmicznego.

Szczątki rosyjskiej rakiety

Systemy śledzenia wykryły, że blisko stacji znajduje się fragment górnego członu rakietowego Fregat-SB, wyprodukowanego przez Rosjan. Szczątki zbliżyły się do stacji tak blisko, że naziemny zespół kontroli lotu nakazał załodze wstrzymanie przygotowań do spaceru kosmicznego w trosce o bezpieczeństwo astronautów.

Natychmiast rozpoczęto również przygotowania do wykonania manewru ominięcia kosmicznych śmieci. W jego trakcie wykorzystane zostały silniki zadokowanej na ISS rosyjskiej kapsuły transportowej Progress 81. Zostały one odpalone na 10 minut, co pozwoliło stacji na sprawniejsze oddalenie się od szczątków.