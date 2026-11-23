Świat Do Hiszpanii płynie lodowate powietrze. W górach dosypie śniegu Krzysztof Posytek |

W Hiszpanii zrobiło się zimno Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: ENEX

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do Hiszpanii zaczęło płynąć chłodne powietrze polarne morskie. W poniedziałek w wielu rejonach kraju na termometrach pojawiły się dość niskie wartości.

Miejscami będzie poniżej zera

Zimno zrobiło się zwłaszcza w Aragonii na północnym wschodzie Hiszpanii, ale pogoda nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. W środę w mieście Benasque, położonym około 1110 metrów nad poziomem morza, temperatura minimalna ma spaść do -5 stopni Celsjusza. W piątek ma to być -8 st. C.

>>> CZYTAJ TEŻ: Wichury przetoczyły się przez stan. Pięć osób nie żyje

Chłodno zrobi się także poza obszarami górskimi. W środę w mieście Teruel i okolicach wartości na termometrach obniżą się do około 1 st. C. Kolejnej nocy spadną do około 0 st. C, a w piątek do -2 st. C. W regionie Cinco Villas wczesnym rankiem w środę temperatura ma wynieść od 3 do 4 st. C.

W większości Hiszpanii w nadchodzących dniach wartości na termometrach mają być wyższe, ale i tak będą dość niskie jak na listopad. We wtorek w Madrycie, stolicy kraju, a także w miastach Burgos, Leon i Salamanka temperatura maksymalna ma nie przekroczyć 10 st. C. Jeszcze zimniej ma się zrobić we środę.

Dosypie śniegu w górach

Mieszkańcy Hiszpanii mogą spodziewać się nie tylko chłodu, lecz także opadów, które przyniesie zasobny w wilgoć front. Najmocniej ma padać w Pirenejach, gdzie opady potrwają kilka dni. Według synoptyków Meteored może spaść tam od 15 do 30 centymetrów białego puchu. Opady śniegu spodziewane są także w pasmach górskich w innych rejonach kraju.