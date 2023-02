Dlaczego trzęsienie ziemi w Turcji było tak śmiercionośne. Meteorolog CNN wyjaśnia

Poniedziałek to tragiczny dzień dla mieszkańców Turcji, Syrii i Libanu. W wyniku potężnego trzęsienia oraz bardzo długiej serii wstrząsów wtórnych zginęły tysiące osób. O przyczynach zjawiska, dlaczego jego konsekwencje są tak bezprecedensowe i dlaczego zapisze się ono na kartach historii, opowiadała meteorolog CNN Karen Maginnis.

W poniedziałek w okolicach tureckiej granicy z Syrią zatrzęsła się ziemia. Z każdą godziną jest coraz więcej ofiar śmiertelnych. Według ostatnich informacji - sprzed godziny 17 - w samej Turcji zginęły ponad dwa tysiące osób. Do tego należy doliczyć ofiary z krajów takich jak Syria i Liban. Zniszczenia są naprawdę bardzo rozległe, akcje ratunkowe wciąż trwają.

Lokalizacja poniedziałkowego trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,8 USGS

Meteorolog Karen Maginnis wyjaśniła na antenie stacji CNN, co sprawiło, że poniedziałkowe zjawisko było tak tragiczne w skutkach.

Dekady temu doszło do równie silnego zjawiska

Ekspertka powiedziała, że pierwsze - bardzo silne trzęsienie ziemi o magnitudzie aż 7,8 - wystąpiło około godziny 4 czasu lokalnego (w Polsce była to godz. 2 w nocy). Od tego czasu w regionie doszło do co najmniej 26 wstrząsów wtórnych.

- Najsilniejszy z nich - o magnitudzie 6,8 pojawił się około 11 minut po głównym wstrząsie - mówiła na antenie CNN.

Trzęsienie ziemi i seria wstrząsów wtórnych w Turcji i Syrii Trzęsienie ziemi | PAP/EPA/DENIZ TEKIN Trzęsienie ziem w Turcji i Syrii | REFIK TEKIN/EPA/PAP Trzęsienie ziemi | Reuters Trzęsienie ziemi | Reuters Trzęsienie ziemi w Turcji | PAP/EPA/DENIZ TEKIN Gruzy budynku po trzęsieniu ziemi w Turcji | DENIZ TEKIN/EPA/PAP Trzęsienie ziemi w Turcji | PAP/EPA/DENIZ TEKIN Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w Syrii | PAP/EPA/SANA Trzęsienie ziemi w Turcji | Reuters Zniszczenia w mieście Hatay | Abaca Press / Forum Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w Turcji | PAP/EPA/REFIK TEKIN Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w Syrii | PAP/EPA/SANA Syria trzęsienie ziemi | PAP/EPA/YAHYA NEMAH Syria trzęsienie ziemi | PAP/EPA/YAHYA NEMAH Turcja trzęsienie ziemi | PAP/EPA/REFIK TEKIN Trzęsienie ziemi w Turcji | PAP/EPA/REFIK TEKIN

Trzęsienie ziemi i zarejestrowane wstrząsy wtórne w Turcji - lokalizacje USGS

Jak dodała, pogranicze Turcji i Syrii to "jeden z najbardziej aktywnych sejsmicznie obszarów na całym świecie". - To dlatego, że mamy wiele płyt tektonicznych, poruszających się w tym regionie, z wieloma "czerwonymi strefami". To niezwykłe, jak niszczące może być to trzęsienie ziemi - opowiadała.

Maginnis wspomniała także, że choć ziemia nie jest tam spokojna, zdecydowana większość odnotowywanych tam drgań nie jest aż tak potężna. W 1939 roku doszło tam do trzęsienia, które miało dokładnie taką samą magnitudę, co pierwszy, poniedziałkowy wstrząs. W tamtej katastrofie liczba ofiar śmiertelnych sięgnęła około 16-17 tysięcy osób.

- To trzęsienie ziemi było płytkie, co oznacza, że jego skutki są znacznie bardziej dotkliwe, niż gdyby doszło do niego głębiej, bliżej jądra Ziemi. [...] Kiedy do niego doszło, ludzie spali w swoich łóżkach i zostali wybudzeni przez te straszne wstrząsy. Przerwały sieć energetyczną, dostęp do światła, infrastruktury gazowej. Domy, budynki się waliły, mieszkania. Ich życie jest teraz w niebezpieczeństwie - opowiadała meteorolog.

Trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii PAP

Pogoda utrudnia poszukiwania

Znaczącym utrudnieniem dla poszkodowanych oraz ratowników, którzy wciąż przeszukują gruzowiska, jest pogoda. Turcja, podobnie jak wiele krajów Europy, dostała się pod wpływ mroźnych mas powietrza pochodzenia arktycznego.

- Wartości temperatury są około pięciu stopni poniżej normy. W pobliżu regionu, w którym doszło do trzęsienia pada deszcz, ale jest to zimny deszcz. Nie ma bezpiecznego miejsca, z wyjątkiem ulic, na które ludzie wybiegają, ponieważ nie wiedzą, czy i kiedy kolejny wstrząs wtórny dotknie ich budynek, a tak wiele z nich grozi zawaleniem - mówiła.

Maginnis dodała, że drgania sejsmiczne codziennie są zgłaszane na całym świecie, jednak dzień 6 lutego 2023 zapisze się w księgach rekordów, który zapamiętamy w kontekście "masywnego, gwałtownego trzęsienia ziemi, do którego doszło w południowo-środkowej Turcji i które odebrało życie tak wielu ludziom, nie tylko w Turcji, ale także w Izraelu, Jordanii i Syrii, gdzie znajduje się obecnie tak wielu uchodźców".

- Pogoda to tylko jeden z czynników obciążających, które pogarszają prognozy na najbliższe kilka dni i tygodni - podsumowała meteorolog.

Silne trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii PAP

"Liczba ofiar znacznie wzrośnie"

O możliwych tragicznych skutkach opowiadali też inni eksperci.

- Możemy oczekiwać, że liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi znacznie wzrośnie - powiedział agencji Reutera Rick Brennan, regionalny dyrektor ds. sytuacji kryzysowych WHO. - Runęło wiele budynków w pierścieniu otaczającym epicentrum - dodał. Brennan zauważył, że ekipy ratunkowe mają trudności z dotarciem na miejsce, a budynki, które wciąż stoją mimo uszkodzeń, mogą zawalić się przy kolejnym wstrząsie wtórnym.

Wzrostu liczby ofiar - informuje katarska stacja telewizyjna Al-Dżazira - obawia się też profesor geofizyki na Uniwersytecie Króla Abdullaha w Arabii Saudyjskiej. - Należy spodziewać się dużych zniszczeń - powiedział Al-Dżazirze prof. Martin Mai - W przeszłości trzęsienia ziemi w Turcji doprowadzały do około 10-17 tys. ofiar śmiertelnych ze względu na technologie budowlane - zauważył.

Pesymistyczne oczekiwania dzieli amerykańska służba geologiczna (US Geological Survey), która zwraca uwagę, że budynki w regionie stawiane są często z kruchego betonu, co czyni je "niezwykle podatnymi na wstrząsy".

W regionie tylko część budynków ma elastyczną konstrukcję, która zwiększa ich odporność. Rozwiązania dla budynków wstrząsoodpornych podnoszą znacząco koszty - pisze portal Planradar.

Autor:kw/dd

Źródło: CNN, PAP, tvnmeteo.pl