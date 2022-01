Turcja w pułapce ze śniegu. W Stambule - śmiertelnej

Kilkadziesiąt aut utknęło na autostradzie w tureckiej prowincji Diyarbakir. Przyczyną utrudnień była silna burza śnieżna. Służby ratunkowe musiały przedzierać się przez zaspy i usuwać je, by dostać się do kierowców i pasażerów. Na północy Stambułu natomiast doszło do śmiertelnego wypadku.