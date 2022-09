Deszczu miało spaść więcej niż zazwyczaj. Nie spodziewano się, że La Nina podwoi jego ilość

Indyjscy meteorolodzy podali, że kończąca się już pora monsunowa była o wiele bardziej deszczowa niż wskazywały to pierwsze prognozy. Jak twierdzą, za kolejny tak intensywny monsun odpowiada utrzymująca się La Nina.

Tegoroczna pora monsunowa w Indiach była o sześć, a według niektórych meteorologów nawet siedem procent bardziej deszczowa niż zazwyczaj. Jak podał portal hindustantimes.com, to już czwarty rok z rzędu, kiedy pora monsunowa zalicza się do kategorii "mieszczącej się w średniej" lub "będącej powyżej średniej". Według prognoz Indyjskiego Departamentu Meteorologicznego nadwyżka opadów miała sięgnąć jedynie trzech procent.

Bardzo ważny czas

Monsuny, które odpowiadają za około 75 procent sumy rocznych opadów w Indiach, mają bardzo ważne znaczenie dla wielu sektorów kraju. Dzięki deszczowi, który pada od czerwca do września, nawadniane są pola uprawne, co wspiera rolnictwo, zapewnia pożywienie, umożliwia handel, a także napędza gospodarkę.

To La Nina jest odpowiedzialna

Eksperci twierdzą, że na tak obfitą porę monsunową wpływ ma zjawisko zwane La Nina. Występuje ono wtedy, gdy temperatura powierzchni Oceanu Spokojnego w okolicach równika, zwłaszcza u wybrzeży Ameryki Południowej, jest niższa od przeciętnej. Przyczynia się do tego wzmożona aktywność pasatów - wiatrów stałych - w tej części świata. Wydobywają one chłodne wody głębinowe na powierzchnię oceanu.

Zależność między oceanem a atmosferą oddziałuje na położenie prądu strumieniowego (ang. jet stream), przez co wpływa na pogodę na świecie. La Nina może też wpływać na pogodę w Europie, ale z uwagi na dużą odległość od Pacyfiku najtrudniej jest przewidzieć te zależności. To odwrotne zjawisko do El Nino, podczas którego Pacyfik jest cieplejszy, a pasaty zanikają.