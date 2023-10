Trzy tygodnie temu walczyli z powodziami. Wciąż trwa sprzątanie zniszczeń

Miasto Derna w Libii wciąż mierzy się z konsekwencjami rozległych powodzi, do których doszło trzy tygodnie temu. Mieszkańcy próbują poradzić sobie na własną rękę z masami błota i gruzu, które zdewastowały ich domy oraz miejsca pracy. Dziękują za pomoc swoim sąsiadom i skarżą się na brak wsparcia ze strony rządzących.

- Minęło [ponad - przyp. red.] 15 dni, a my nie otrzymaliśmy niczego od państwa, żadnego wsparcia ze strony rządu, żadnej rekompensaty. Postanowiliśmy więc złagodzić nasz ból, sprzątając to, co możemy, aby przywrócić świetność miejscom dotkniętym katastrofą - skarżył Mohamed al-Ghoeil, jeden z mieszkańców. Brat mężczyzny jeszcze niedawno prowadził sklep wielobranżowy. Teraz lokal i towary są doszczętnie zniszczone.