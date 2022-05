Delfiny z Morza Czarnego cierpią w wyniku wojny w Ukrainie. Uraz akustyczny i hałas podwodny

"Nadzwyczajny wzrost" liczby martwych delfinów

Jak przekazała Turecka Fundacja Badań Morskich (Tudav), od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę w zachodniej części Morza Czarnego znaleziono ponad 80 martwych delfinów. Zdaniem ekspertów to "nadzwyczajny wzrost" w stosunku do tego, co obserwowano co roku.