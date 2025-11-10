Delfiny pływające wokół kapsuły Dragon (wideo bez dźwięku) Źródło: Reuters, NASA

Jak donoszą włoskie media, delfin prawdopodobnie wpłynął do Laguny Weneckiej pod koniec czerwca. Stał się lokalną atrakcją turystyczną. Od kiedy na stałe zagościł w lagunie, zaczęto organizować rejsy w jego poszukiwaniu. Wiele osób, które przyjeżdżają do Wenecji, chce zrobić sobie z nim selfie. To niepokoi ekologów i biologów morskich.

- Zwierzę od zeszłego miesiąca unika ruchliwych miejsc, takich jak okolice Placu świętego Marka, a także głównych tras tramwajów wodnych - powiedział biolog morski Luca Mizzan, dyrektor Muzeum Historii Naturalnej w Wenecji.

Badacz dodał, że mimo hałasu ssak morski nie opuścił laguny i wciąż w niej żeruje. Eksperta niepokoi jednak zachowanie turystów. - Należy zachować dystans od delfina - tłumaczył. - Apeluję, aby nie karmić go i nie wchodzić z nim w interakcje - dodał. Luca Mizzan obawia się też, że Mimmo może zostać zraniony śrubą łodzi, które podpływają coraz bliżej niego.

Delfin w Wenecji. "Zostawcie Mimmo w spokoju"

W sobotę na Placu świętego Marka aktywiści ustawili się z pikietą, a na transparentach było napisane: "zostawcie Mimmo w spokoju". Ekolodzy apelowali, aby turyści przestali niepokoić delfina i nie robili sobie z nim zdjęć.

Jak zauważył biolog morski, zbliżająca się zima spowoduje, że w wodach laguny będzie mało ryb. - Laguna nie będzie dla niego atrakcyjna, może skłoni go do powrotu na otwarte morze - powiedział Mizzan, dodając, że nie ma sposobu, aby zmusić delfina do odejścia.

Mimmo to butlonos zwyczajny. (Tursiops truncatus). Należy do najczęściej występujących i najszerzej rozprzestrzenionych gatunków delfinów. Delfiny pojawiły się ostatni raz w weneckiej lagunie w 2021 roku w trakcie pandemii. Ssaki pojawiły się w wodach, ponieważ ze względu na restrykcję ograniczono ruch w lagunie.

