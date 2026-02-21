Sześć kaszalotów na europejskim brzegu. Dwa nie przeżyły

Kaszaloty zostały zauważone na wyspie Fanoe w Danii Źródło: PAP/EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN

Według duńskiego nadawcy TV Syd w piątek na brzegach wyspy Fanoe na Morzu Północnym znaleziono cztery kaszaloty spermacetowe. W sobotę rano lokalna policja podała, że liczba wyrzuconych na brzeg waleni wzrosła do sześciu.

Co najmniej dwa martwe osobniki

Do sobotniego południa potwierdzono śmierć co najmniej dwóch osobników, ale niewykluczone, że inne osobniki również mogą być martwe - ocenę ich stanu utrudnia niedostępna lokalizacja, w jakiej zostały wyrzucone na brzeg. Według służb jeden z nich, młody samiec na plaży Soenderho, na pewno jest wciąż żywy.

Eksperci zaapelowali o trzymanie się z dala od miejsca wyrzucenia zwierząt. Jak tłumaczyli, utknięcie na mieliźnie jest dla walenia bardzo stresujące, a zbliżanie się do niego ludzi może tylko pogorszyć sytuację.

W sobotę Duńska Agencja Ochrony Przyrody rozpoczęła proces zabezpieczania szczątków zwierząt, w tym ich szczęk. Robi się to w celu zabezpieczenia informacji o stanie zdrowia wielorybów i zapobieżenia ich kradzieży.

Niebezpieczne wody

Kaszalot spermacetowy (Physeter macrocephalus) preferuje głębokie wody oceaniczne, ale czasami zdarza mu się wpływać do płytszych akwenów takich, jak Morze Północne. To właśnie tam doszło do największego jak do tej pory zdarzenia związanego z wyrzucaniem tych zwierząt na brzeg - łącznie 30 młodych samców tego gatunku zostało uwięzionych na mieliznach w Danii, Niemczech, Holandii, Francji i Wielkiej Brytanii.