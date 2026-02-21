Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Sześć kaszalotów na europejskim brzegu. Dwa nie przeżyły

Jeden z kaszalotów wyrzuconych na brzeg na wyspie Fanoe
Kaszaloty zostały zauważone na wyspie Fanoe w Danii
Źródło: PAP/EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN
Morze wyrzuciło na duński brzeg kaszaloty spermacetowe. Jak podały lokalne media, co najmniej dwóch spośród sześciu ssaków nie udało się uratować. Eksperci zalecają mieszkańcom, aby nie zbliżać się w rejony, gdzie leżą zwierzęta.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Według duńskiego nadawcy TV Syd w piątek na brzegach wyspy Fanoe na Morzu Północnym znaleziono cztery kaszaloty spermacetowe. W sobotę rano lokalna policja podała, że liczba wyrzuconych na brzeg waleni wzrosła do sześciu.

Co najmniej dwa martwe osobniki

Do sobotniego południa potwierdzono śmierć co najmniej dwóch osobników, ale niewykluczone, że inne osobniki również mogą być martwe - ocenę ich stanu utrudnia niedostępna lokalizacja, w jakiej zostały wyrzucone na brzeg. Według służb jeden z nich, młody samiec na plaży Soenderho, na pewno jest wciąż żywy.

Eksperci zaapelowali o trzymanie się z dala od miejsca wyrzucenia zwierząt. Jak tłumaczyli, utknięcie na mieliźnie jest dla walenia bardzo stresujące, a zbliżanie się do niego ludzi może tylko pogorszyć sytuację.

W sobotę Duńska Agencja Ochrony Przyrody rozpoczęła proces zabezpieczania szczątków zwierząt, w tym ich szczęk. Robi się to w celu zabezpieczenia informacji o stanie zdrowia wielorybów i zapobieżenia ich kradzieży.

Jeden z kaszalotów wyrzuconych na brzeg na wyspie Fanoe
Jeden z kaszalotów wyrzuconych na brzeg na wyspie Fanoe
Źródło: PAP/EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN

Niebezpieczne wody

Kaszalot spermacetowy (Physeter macrocephalus) preferuje głębokie wody oceaniczne, ale czasami zdarza mu się wpływać do płytszych akwenów takich, jak Morze Północne. To właśnie tam doszło do największego jak do tej pory zdarzenia związanego z wyrzucaniem tych zwierząt na brzeg - łącznie 30 młodych samców tego gatunku zostało uwięzionych na mieliznach w Danii, Niemczech, Holandii, Francji i Wielkiej Brytanii.

Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka

Źródło: TV Syd, PLOS One

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN

Udostępnij:
Tagi:
zwierzętaDania
Czytaj także:
Akcja ratunkowa w Sankt Anton am Arlberg w Austrii po zejściu lawiny
Lawina w Alpach. Zginął Polak
Świat
Ślisko, gołoledź, opady marznące, szklanka, ślizgawica
Pomarańczowe alarmy w części kraju. Tu będzie niebezpiecznie
Prognoza
Szczeniak utknął w feldze samochodowej w Kalifornii
Utknął w feldze samochodowej. Uratowali go strażacy
Ciekawostki
Niedźwiedzice z zoo w Helsinkach wybudziły się bardzo wcześnie
Pęknięta rura wybudziła niedźwiedzie ze snu
Świat
Wędrówka strefy opadów marznących w sobotę nad Polską
Mapy opadów marznących
Prognoza
Zawalony most w dzielnicy La Libertad w Peru
Woda porwała mosty, wdarła się do domów. "Zostałem bez dachu nad głową"
Świat
Śnieg, zima, opady
Początek weekendu ze zmienną aurą
Prognoza
Opady śniegu sparaliżowały Austrię
Atak zimy w alpejskim kraju. Śmiertelny wypadek z udziałem pługa
Świat
Rakieta Space Launch System (SLS) wykorzystywana podczas misji Artemis II
Lot wokół Księżyca. NASA podała nowe okno startowe
Nauka
Jezioro Bajkał
Bus z turystami wpadł do Bajkału. Niemal wszyscy zginęli
Świat
Mróz nocą
Przed nami mroźna noc
Prognoza
Halo słoneczne w Świnoujściu
Halo pojawiło się w Świnoujściu. "To znak"
Polska
Odwilż, roztopy, przedwiośnie, ciepło
To będzie diametralna zmiana w pogodzie
Prognoza
Węgry. Autobus wpadł do rowu
Śnieżny chaos. Kilkunastu rannych
Świat
Łosie, Warszawa Białołęka
"Wychodzą na drogi", ale to "my wjeżdżamy w ich przestrzeń"
Polska
Lawina w Utah
Dziecko ofiarą śmiertelną lawiny
Świat
Śnieżyca w Sapporo
Atak zimy. Setki zamkniętych szkół, paraliż na kolei
Świat
Krzywe Drzewo z Szydłowca
Krzywe Drzewo z Szydłowca. Czy zostanie europejskim drzewem roku?
Polska
Smog
Alert RCB. "Zrezygnuj ze spacerów"
Smog
Tornado
Uszkodzone domy, ranna kobieta. Tornado w stanie Illinois
Świat
Plastikowe butelki wyrzucone na plaże na wyspie Sanday
"Retro śmieci" zasypały plaże na szkockiej wyspie
Świat
Zima, słonecznie
To będzie dzień z lekkim mrozem i sporą ilością słońca
Prognoza
Sławosz Uznański-Wiśniewski i minilaboratorium Space Volcanic Algae
Są wyniki. Niesamowite efekty polskiego eksperymentu w kosmosie
Nauka
Na Kasprowym Wierchu była piękna pogoda
Służby zawiesiły poszukiwania zaginionego turysty. Powodem trudne warunki
Polska
Nowojorscy policjanci uratowali bielika amerykańskiego z kry na rzece
Uratowali symbol USA z kry na rzece
Świat
Śnieg, zima
Miejscami nocą popada śnieg
Prognoza
Lizbona
Dwa trzęsienia ziemi w pobliżu europejskiej stolicy
Świat
Przeplatanka ciepła z zimnem na początku marca, odchylenie temperatury w swobodnej atmosferze
Czeka nas eksplozja ciepła. Wiemy kiedy
Arleta Unton-Pyziołek
Roztopy
Wkraczamy w termiczne przedwiośnie. Temperatura sięgnie 11 stopni
Prognoza
Lód śryżowy
Lód śryżowy pojawił się w Karkonoszach. Co to za zjawisko
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom