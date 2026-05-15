Sprawdzą, czy to Timmy. Martwy humbak na duńskim wybrzeżu

Przy duńskiej wyspie Anholt na Morzu Bałtyckim pojawiły się zwłoki humbaka. Ministerstwo środowiska zamierza pobrać próbkę tkanki martwego zwierzęcia, by sprawdzić, czy nie jest to Timmy - waleń, którego historią przez tygodnie żył internet.

O zwłokach znajdujących się przy wyspie Anholt poinformował w piątek tygodnik "Spiegel", powołując się na agencję Ritzau. Miejscowy strażnik przyrody przekazał, że u wybrzeży wyspy pojawił się martwy humbak o długości około 10-15 metrów. Jak podało duńskie ministerstwo środowiska, zwłoki dryfują około 50-70 metrów od brzegu.

Strażnik poinformował, że nie ma planów wydobycia zwierzęcia z wody. Może się to jednak zmienić, jeżeli ciało zbliży się do brzegu. Duńskie media cytowane przez "Spiegla" przekazały, że w ciągu dnia ministerstwo środowiska zamierza pobrać próbkę tkanki z martwego zwierzęcia.

Agnieszka Stradecka

Czy to może być Timmy?

Nie wiadomo, czy zwłoki należą do Timmy'ego - humbaka, który pod koniec marca utknął u wybrzeży Niemiec, a na początku maja został wypuszczony do Morza Północnego w okolicach cieśniny Skagerrak. Akcja wywołała kontrowersje ze względu na zły stan zwierzęcia. Sprzeciwiali się jej eksperci do spraw ssaków morskich.

Organizatorzy prywatnej akcji, w ramach której przetransportowano Timmy'ego do Morza Północnego, przekazali, że od niedzieli nie otrzymują sygnałów z nadajnika, który przymocowali zwierzęciu. Ministerstwo środowiska Meklemburgii-Pomorza Przedniego, gdzie utknął humbak, ujawniło, że mimo wcześniejszych ustaleń nie otrzymało żadnych danych o zwierzęciu. Resort zapowiedział podjęcie kroków prawnych.

Jak zidentyfikować martwego humbaka

Rzecznik ministerstwa środowiska Meklemburgii-Pomorza Przedniego, cytowany przez agencję DPA, powiedział w piątek, że szybka identyfikacja martwego zwierzęcia nie jest możliwa. Ciało chce zbadać Muzeum Morskie w Stralsundzie. - Chodzi o to, aby zdobyć wiedzę przydatną w przypadku przyszłego wyrzucenia na brzeg i akcji ratunkowych - powiedziała w piątek rzeczniczka instytucji.

Muzeum wyjaśniło, że humbaki można najłatwiej zidentyfikować na podstawie płetwy ogonowej - zwykle ma ona indywidualne wzory i kontury. W ostatnich tygodniach nie udało mu się jednak wykonać własnych zdjęć płetwy Timmy'ego. Zdaniem muzeum pewnych wskazówek może dostarczyć skóra zwierzęcia, ponieważ u znanego zwierzęcia zauważono wcześniej rysę i uszkodzenia powierzchni skóry, które mogły powstać w wyniku kontaktu ze śrubą napędową statku.

Humbak Timmy

Losy ważącego około 12 ton humbaka Timmy'ego od tygodni śledziła opinia publiczna w całych Niemczech. Zwierzę po raz pierwszy zauważono w nocy z 22 na 23 marca w pobliżu nadmorskiej miejscowości Timmendorfer Strand, gdzie utknęło na mieliźnie. Humbak zdołał się wtedy uwolnić, ale później kilkakrotnie utykał na okolicznych płyciznach. Podejmowane próby oswobodzenia Timmy'ego kończyły się niepowodzeniem i coraz bardziej osłabionemu zwierzęciu groziła śmierć. Mimo zastrzeżeń naukowców, władze Meklemburgii-Pomorza Przedniego zgodziły się na prywatną akcję ratunkową. Finansowali ją między innymi przedsiębiorcy Karin Walter-Mommert i Walter Gunz. Ekipa sprowadziła specjalną barkę, na której przetransportowała humbaka z Bałtyku w kierunku Morza Północnego. Zwierzę leżało na piaszczystym podkładzie na pokładzie zalanym wodą z zamontowaną osłoną przeciwsłoneczną. Organizatorzy akcji przekazali, że 2 maja wypuścili humbaka do Morza Północnego u wybrzeży Danii i pływał samodzielnie.

Krzysztof Posytek
