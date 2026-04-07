Świat

Jedna powódź za drugą. Nie żyje sześć osób

Skutki powodzi w Dagestanie
Źródło: Reuters
Republika Dagestanu w Rosji zmaga się z poważnymi powodziami. Żywioł odebrał życie już co najmniej pięciu osobom i zalał tysiące domów, wymuszając ewakuacje.

Położona w Kaukazie Północnym republika Dagestanu w ostatnim czasie dwa razy zmagała się z powodziami. Pierwsza nadeszła pod koniec marca i według lokalnych władz była najgorszą od stulecia. Zalała setki miasteczek i wsi, pozbawiając prądu ponad 300 tysięcy mieszkańców. Obyło się jednak bez ofiar.

Dwie powodzie, jedna przyniosła ofiary śmiertelne

Druga powódź nadeszła w ostatni weekend i choć nie była tak intensywna, to przyczyniła się do śmierci sześciu osób. Jedna zmarła w wyniku zawalenia się domu w miejscowości Kirki, dwie - matka i córka - zostały zmyte przez powódź, a dwóch kolejnych nie udało się uratować, gdy woda porwała samochody, którymi się poruszały - wylicza niezależny dziennik "The Moscow Times". O szóstej ofierze śmiertelnej poinformował prezydent Dagestanu Siergiej Mielikow.

Powódź wywołała również poważne zniszczenia. Jak podało rosyjskie ministerstwo do spraw sytuacji nadzwyczajnych, woda przerwała tamę na lokalnym zbiorniku retencyjnym. Woda zalała ponad 2000 budynków i wymusiła ewakuację ponad 5000 osób z czterech miejscowości.

- Dokumenty, wszystko zostało w wodzie, a rzeczy sąsiadów porwane przez powódź - ubolewał jeden z mieszkańców.

Skutki powodzi w Dagestanie
Skutki powodzi w Dagestanie
Źródło: Reuters

Domy w korycie zaburzyły bieg rzeki

W Machaczkale, stolicy Dagestanu, jeden z budynków mieszkalnych całkowicie się zawalił. Mielikow uważa, że do powodzi przyczynił się sposób zabudowy terenów nad lokalną rzeką.

"Wiele domów wybudowano bezpośrednio w korycie rzeki. Budynki utrudniają naturalny przepływ wody, która znajduje inne drogi ujścia, przez ulice, domy, czy osiedla" - napisał Mielikow w poście w mediach społecznościowych.

Miejscowa służba zdrowia ostrzegła mieszkańców przed piciem wody z kranu, aby uniknąć chorób. Wcześniej dziesiątki osób trafiło do szpitali po wypiciu skażonej wody.

Źródło: Reuters, The Moscow Times

Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
