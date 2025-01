"Czyjś dach spadł na nasz parking". Potężna wichura na Wyspach Brytyjskich

Burza Eowyn. "To jest wichura o sile huraganu"

- To może być jedna z najsilniejszych wichur w historii Wysp Brytyjskich. To jest właściwie huragan, który dotarł do wybrzeży Irlandii i Wielkiej Brytanii - powiedział w piątek we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl. - Kulminacja tej wichury nastąpi prawdopodobnie koło godziny 12-14. To jest wichura o sile huraganu - dodał.