Czy rozgwiazdy mają głowy? Dotąd była to "wielka zagadka zoologiczna"

Naukowcy od lat zastanawiali się nad tym, czy rozgwiazdy mają głowy, i które z pięciu ramion to kończyny przednie, a które tylne. Przeprowadzone przez międzynarodowy zespół badania pozwoliły odpowiedzieć na to pytanie.

Rozgwiazda zbudowana jest z pięciu identycznych ramion, nazywanych promieniami. Pod nimi znajduje się warstwa "rurkowatych stóp", czyli nóżek ambulakralnych. Każde ramię posiada dwa rzędy takich nóżek. Pomagają one morskiemu stworzeniu poruszać się po dnie morskim. Ich zadaniem jest też rozpoznawanie pokarmu i chwytanie zdobyczy.

Te morskie stworzenia należą do grupy zwanej szkarłupniami, która obejmuje też między innymi jeżowce i strzykwy. Prawie wszystkie gatunki są rozdzielnopłciowe. Do zapłodnienia dochodzi na zewnątrz - zwierzęta wyrzucają do wody miliony komórek jajowych i plemników. Z zapłodnionych komórek jajowych rozwijają się larwy. Larwy unoszą się w wodzie, podobnie jak plankton, zanim osiądą na dnie oceanu. Tam przechodzą fascynujący proces, który przekształca ich bilateralne (symetrycznie dwuboczne) ciało w pięcioramienne.