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Cztery trąby powietrzne i ulice pod wodą. Załamanie pogody we Francji

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Wezbrana rzeka Lez w Montpellier na południu Francji
Wezbrana rzeka Lez w Montpellier na południu Francji
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: ENEX
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Południowa Francja zbiera się po "epizodzie śródziemnomorskim". W regionie doszło do potężnych ulew, które zalały drogi w największych miastach regionu. Ponadto rozwinęło się kilka trąb powietrznych.

We wtorek i środę południową Francję nawiedził "epizod śródziemnomorski", który objawił się przede wszystkim silnym deszczem. Najmocniej padało w górach Sewennach, gdzie zanotowano ponad 300 litrów na metr kwadratowy, a lokalnie nawet 400 l/mkw.

Ulewy zalały miasto, rozwinęły się trąby powietrzne

Ulewy nawiedziły miasto Montpellier, stolicę departamentu Herault, oraz jego okolice - od wtorkowego wieczora spadło tam 200-250 l/mkw. deszczu. Pierwsze podtopienia pojawiły się w środę rano, a kolejne, silniejsze, po południu, gdy rozpadało się na dobre. W zaledwie kilka godzin poziom przepływającej przez miasto rzeki Lez wzrósł z kilkudziesięciu centymetrów do niemal czterech metrów.

W środę wiele ulic w Montpellier było nieprzejezdnych, wstrzymano również kursowanie autobusów i tramwajów. Choć w środę wieczorem sytuacja się poprawiła, to wiele dróg było zalanych jeszcze w czwartek. Służby zalecały ostrożność i omijanie nieprzejezdnych tras.

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Zalane ulice Montpellier na południu Francji
Źródło: ENEX

Groźnie było także w okolicach Montpellier. W miejscowości Saint-Aunes ranna została dziewczyna. Prewencyjnie ewakuowano mieszkańców około sześćdziesięciu domów w miejscowości Lattes oraz kempingi w departamencie Herault. Dziennikarze stacji ICI Gard Lozere musieli opuścić budynek, w którym pracują, ponieważ intensywny deszcz uszkodził dach i wlewał się do wnętrza.

W czwartek władze wznowiły zajęcia szkolne w departamentach Gard i Herault, które zostały zawieszone w środę. W gminie Les Matelles dzieci nie mogły jednak pójść na zajęcia, bo woda uszkodziła dach szkoły. Władze gminy przekazały, że w czwartek prowadzone będą prace naprawcze i zabezpieczające oraz zaapelowały do rodziców, by w miarę możliwości zostawili dzieci w domu.

Trąby powietrzne we Francji

Zagrożenie stanowiły nie tylko ulewy, lecz także trąby powietrzne. Na południu Francji zaobserwowano aż trzy takie zjawiska. Dwie trąby pojawiły się niemal obok siebie w okolicach miejscowości Aigues-Mortes w departamencie Gard, a trzecia w pobliżu Lunel w departamencie Herault. Czwarta trąba powietrzna wystąpiła na północy kraju, w Normandii nieopodal miasta Rouen.

Alarmy wciąż w mocy

W czwartek sytuacja na południu Francji zaczęła się uspokajać, ale w departamentach Herault i Gard wciąż obowiązywały ostrzeżenia przed powodziami. "To stopniowy koniec epizodu śródziemnomorskiego, który dotknął Langwedocję i Deltę Rodanu" - przekazali synoptycy krajowej agencji meteorologicznej Meteo France.

W środę synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek wyjaśniła, że na intensywność "epizodu śródziemnomorskiego" wpłynęła duża anomalia temperatury powierzchni Morza Śródziemnego. Jego wody są cieplejsze o około 2-4 stopnie Celsjusza niż zazwyczaj o tej porze roku, szczególnie na zachodzie akwenu, u wybrzeży Francji.

Źródło: ICI, Meteo France, Meteo Paris, tvnmeteo.pl
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Tagi:
FrancjaPowódźulewy
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