Świat Czerwone alarmy w Grecji. Odwołano wydarzenia z okazji święta narodowego Agnieszka Stradecka |

Prognoza opadów deszczu w Grecji na kolejną dobę. Godziny podane wg czasu lokalnego Źródło wideo: ventusky.com Źródło zdj. gł.: ventusky.com

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Grecka agencja meteorologiczna HNMS wydała w środę ostrzeżenia meteorologiczne dla kontynentalnej części kraju oraz wysp na Morzu Egejskim. Ostrzeżenia najwyższego stopnia, oznaczone kolorem czerwonym, wydano dla regionu Tesalii wraz z archipelagiem Sporadów Północnych oraz wysp Dodekanezu, w tym dla Rodos. W ciągu 12 godzin może tam spaść do 80 litrów wody na metr kwadratowy.

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"Należy podjąć działania w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa i postępować zgodnie z zaleceniami właściwych służb" - przekazali meteorolodzy. - "Istnieje ryzyko wystąpienia rozległych powodzi. Niewykluczone będą ewakuacje, poważne utrudnienia w transporcie, przerwy w dostawach prądu i wody" - ostrzegali.

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Βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της ανατολικής χώρας, με κόκκινη προειδοποίηση για την Τετάρτη (28-10-2026) σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια & Δωδεκάνησα. Πιο αναλυτικά https://t.co/dE90bYA0eR — EMY (@EMY_HNMS) October 27, 2026 Rozwiń

Utrudnienia w święto narodowe

Portal Ekathimerini podał, że niekorzystne prognozy wpłynęły na obchody greckiego święta narodowego. 28 października 1940 roku ówczesny premier Joanis Metaksas odrzucił ultimatum faszystowskich Włoch dotyczące swobodnego przemarszu wojsk przez terytorium Grecji. Obchodom święta towarzyszą parady wojskowe i studenckie, jednak w tym roku niektóre wydarzenia zostały odwołane.

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Gubernator regionu Tesalia Dimitris Kouretas podjął decyzję o odwołaniu parad studenckich w szczególnie zagrożonych gminach. Pod znakiem zapytania stoją także obchody wojskowe, które miały odbyć się w mieście Wolos. Parady studenckie i inne cywilne wydarzenia odwołano również na Cykladach, Eubei oraz wyspach Dodekanezu.

Jak podała agencja HNMS, w środę podmuchy północnego wiatru osiągną prędkość od 30 do 50 kilometrów na godzinę, a na północnym Morzu Egejskim mogą osiągnąć nawet 70 km/h. Na dodatek spadną wartości na termometrach, zwłaszcza w zachodniej i południowej Grecji.