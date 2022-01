Wichura w Czechach. Zawaliło się betonowe ogrodzenie, zginęła jedna osoba

Nie tylko Polska doświadczyła w weekend porywistego i niebezpiecznego wiatru. Na większości terytorium Czech wiatr rozpędzał się do ponad 100 kilometrów na godzinę. Miejscami wiało tak bardzo, że zawalały się betonowe ogrodzenia o wysokości kilku metrów. Jedna osoba zginęła, jej towarzysz musiał zostać hospitalizowany.

Przez Czechy przeszły w niedzielę silne wichury. Jedna osoba zginęła, a druga trafiła do szpitala, gdy w środkowych Czechach zawaliło się pięciometrowe betonowe ogrodzenie. Zmarły w wyniku zawalenia się ściany był obcokrajowcem. Władze, które potwierdziły jego śmierć, nie podały narodowości ofiary. Druga osoba, która trafiła do szpitala w poważnym stanie, to także cudzoziemiec.