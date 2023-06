Susza w Czechach. "Widzimy popękaną glebę, niektóre rośliny padają"

Susza nawiedziła w tym roku Czechy niezwykle wcześnie. Opady, jakie pojawiły się w ostatnich miesiącach w tym kraju, były znikome, przez co gleba jest popękana, a roślinności brakuje wody.

Czechy zmagają się z susza. Niedobór opadów przy wysokiej temperaturze powietrza i dużym nasłonecznieniu prowadzi do deficytu wody w glebie, a to zagraża uprawom roślin. Jedynie na wschodzie kraju, na Morawach, sytuacja jest nieco lepsza, ponieważ dwa tygodnie temu region ten nawiedziły ulewne deszcze.

- Na początku czerwca czasami padało, ale to nie jest normalne. Od pierwszego kwietnia padało tylko trzy razy, nawet tego nie pamiętam - powiedział Vladimír Hanuš, ogrodnik.

Wydano ostrzeżenia przed pożarami

- Ze względu na suchą aurę, wydano już ostrzeżenie przed pożarami dla części kraju - powiedział Pavel Jůza, czeski meteorolog. - We wtorek i środę spodziewane są przelotne opady deszczu, ale nie będą one obfite, jeśli już, to bardziej w południowo-wschodniej części kraju - dodał.