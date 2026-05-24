Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Słoń zabił słonicę w czeskim zoo

|
Słoń zabił słonicę w czeskim zoo
Słoń zabił słonicę w czeskim zoo
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: ENEX
Samiec słonia afrykańskiego zaatakował samicę w czeskim zoo. Zwierzę zmarło w wyniku odniesionych obrażeń. Ogród zoologiczny bada okoliczności zdarzenia.

Do śmiertelnego ataku doszło w piątek w zoo w mieście Zlin we wschodnich Czechach. Ogród zoologiczny opisał szczegóły zdarzenia.

- Z nieznanego powodu w piątek 22 maja rano samiec Jack zaatakował samicę Ulu, która niestety zmarła w wyniku ataku. Badamy okoliczności zdarzenia (...). Gdy tylko zdobędziemy wszystkie niezbędne dane, zarówno hodowlane, jak i weterynaryjne, udzielimy informacji po weekendzie - przekazało zoo. Pracownicy zoo zagonili słonie do pawilonu, a ekspozycja została zamknięta dla zwiedzających.

Słoń zabił słonicę w czeskim zoo
Słoń zabił słonicę w czeskim zoo
Źródło zdjęcia: ENEX

Miał doczekać się potomstwa

Zoo w Zlinie pozyskało Jacka, samca słonia afrykańskiego, z ogrodu zoologicznego w węgierskim mieście Nyiregyhaza we wrześniu 2023 roku. W czeskim zoo przebywały wówczas trzy samice słonia afrykańskiego, spośród których Ulu była najmłodsza - kilka dni temu skończyła 30 lat.

Jak przekazał czeski portal iDNES, europejskie ogrody zoologiczne rzadko próbują rozmnażać słonie afrykańskie - zwykle hodują łatwiejsze w utrzymaniu słonie indyjskie. Pierwszy słoń afrykański w Czechach przyszedł na świat w zoo w Zlinie w 2021 roku. Ogród miał nadzieję, że Jack także doczeka się potomstwa.

Biolog Radomil Holik, cytowany przez agencję informacyjną ENEX, wskazał, że zabijanie przedstawicieli swojego gatunku zdarza się w świecie zwierząt, a ludzie nie mają na to wpływu.

Kucyk utknął w oponie. "To była bardzo delikatna akcja ratunkowa"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kucyk utknął w oponie. "To była bardzo delikatna akcja ratunkowa"

Ciekawostki
Źródło: iDNES.cz, ENEX
ZOBACZ TAKŻE:
40 min
tymieniecka_wojtyla_scl
Alarmowała o pedofilii. Co zrobił papież?
Tajemnica korespondencji
28 min
pc
"Tego miało tu nie być!" Tajemnica domu Kopernika
TVN24
57 min
pc
Szykulska: Starość bywa urocza, tylko się kończy. Strasznie chciałabym pożyć
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
zwierzętaZooCzechy
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Ukraina ataki 24.05.2026
"Dosłownie stała ściana ognia, wszystko w płomieniach". Ogromne zniszczenia w Kijowie
TVN24
Burza, chmury
Gdzie jest burza? Grzmi i silnie wieje w części Polski
Polska
Karol Nawrocki
Kto jest właścicielem mieszkania? Ludzie prezydenta i MSWiA wyjaśniają
TVN24
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Najpierw ochłodzenie, potem uderzenie gorąca
Ukraiński influencer wjechał sportowym autem nad Morskie Oko
Wjechał autem nad Morskie Oko, wywołał burzę w sieci. Co mu grozi?
TVN24
Agresja na drodze w Straszynie. Kierowca otworzył drzwi i zaatakował kobietę
Otworzył drzwi auta i kopnął kobietę. Nagranie
TVN24
Donald Trump rusza w podróż do Chin
Najgorsze nastroje w historii. Koszty życia uderzają w Trumpa
BIZNES
24 0725 latwogang-0006
Sukces akcji Łatwoganga. Zbiórka przekroczyła kolejną granicę
BIZNES
Pożar domu w Sochaczewie
Płonął dom jednorodzinny. Pięć osób trafiło do szpitala
WARSZAWA
Bawół przypominający Donalda Trumpa stał się viralem
Bawoli sobowtór Donalda Trumpa podbił sieć
Ciekawostki
Strażacy próbują zapobiec eksplozji zbiornika z toksyczną substancją w Garden Grove w Kalifornii
Temperatura zbiornika z toksyczną substancją rośnie. "To bardzo zła informacja"
Świat
Wypadek pod Węgrowem
Jeden bez dachu, drugi na dachu
WARSZAWA
24 0900 s2 cl-0008
Jak przebiegała interwencja? Szef straży pożarnej o szczegółach
TVN24
Erupcja podwodnego wulkanu w Morzu Bismarcka
Wybuchł nieznany wcześniej wulkan. Może stworzyć wyspę
Nauka
23 1200 kaczynski-0005
Demokraci chcą wyjaśnień w sprawie Ziobry. Jest reakcja Kaczyńskiego
TVN24
Influencer wjechał autem nad Morskie Oko
Wjechał nad Morskie Oko, dostał 100 złotych mandatu. Policja: wprowadził w błąd funkcjonariuszy
TVN24
Globalna Flotylla Sumud
"Byliśmy bici, wielokrotnie rozbierani i szarpani". Polak o tym, jak byli traktowani aktywiści
TVN24
Odprawa w RCB
Premier: ta prowokacja ma wyjątkowo paskudny charakter
TVN24
Podejrzani rozbierali samochody na części
Rozbierali na części kradzione samochody i wywozili je do Gruzji
WARSZAWA
Najdłuższy tunel drogowy w Polsce - wizualizacja
Pięć kilometrów trasy pod ziemią. Najdłuższy tunel w Polsce
TVN24
Kontenerowiec Maersk (zdjęcie ilustracyjne)
Co i skąd importuje Polska? Ta kategoria wzrosła niemal o połowę
BIZNES
pap_20241203_01F
Odsiaduje dożywocie. Jej torebki sprzedano na aukcji za setki tysięcy dolarów
BIZNES
Wolica
Kierująca uderzyła w bariery. Dziecko wypadło z auta
WARSZAWA
Prognozowana trasa frontu chłodnego w niedzielę 24 maja
Przez Polskę przejdzie chłodny front. Tu może przynieść opady i burze
Prognoza
rosyjscy zolnierze 09042025 02
Rosja za kilka miesięcy "może nie być już w stanie negocjować z pozycji siły"
TVN24
Policja (zdj. ilustracyjne)
Odnaleziono zaginioną 14-latkę
TVN24
imageTitle
"Pocisk 100 metrów od domu rodziców". Wstrząsająca relacja ukraińskiej tenisistki
EUROSPORT
"Genetycznie zmodyfikowane kleszcze". Najpierw się śmialiśmy, potem już nie
"Genetycznie zmodyfikowane kleszcze"? Tu nie ma się z czego śmiać
Zuzanna Karczewska
53 min
pc
"Czułam, że otacza nas miłość". Wzruszająca podróż matki i córki
Poseł Konfederacji Przemysław Wipler
Wipler o powiązaniach z Zondacrypto: nie przyjąłem żadnych pieniędzy
BIZNES
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom