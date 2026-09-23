Świat Ratują małże przed pewną śmiercią. "Poziom wody będzie się dalej obniżał" Oprac. Krzysztof Posytek |

Niski poziom wody w Wełtawie odsłonił setki tysięcy małży Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Czechy zmagają się z suszą. Doprowadziła ona do spadku poziomu wody na Wełtawie - największym dopływie Łaby, przepływającym między innymi przez Pragę, stolicę kraju. Do zasilenia rzeki wykorzystano wodę ze zbiornika zaporowego Slapy. Dzięki zwiększonemu odpływowi ze Slap udało się utrzymać wystarczający przepływ w dolnym biegu Wełtawy - bez działań na zaporze byłoby to niemożliwe.

Wrzucają małże do głębszej wody

Obniżenie poziomu wody w Slapach sprawiło, że na wysuszonym brzegu znalazły się setki tysięcy małży słodkowodnych. Członkowie organizacji ekologicznych i wolontariusze ruszyli im na ratunek - zbierają je i wrzucają do głębszej wody.

- To ostatnie miejsce na Wełtawie, gdzie licznie występują małże, w tym rzadkie gatunki - powiedział wolontariusz Petr Styblo. - Poziom wody będzie się dalej obniżał, ponieważ wciąż panuje susza, dlatego staramy się ocalić tyle małży, ile możemy. Byłoby szkoda stracić tutejszą faunę - dodał.

Małże pełnią bardzo ważną funkcję w rzekach. Filtrują wodę, dzięki czemu pozostaje ona czysta. Jak wyjaśnił Styblo, na śmierć narażone są setki tysięcy małży, a teren odkryty przez obniżenie się poziomu wody ma znaczną powierzchnię. - Potrzebna jest każda pomoc, bo sami sobie nie poradzimy - przyznał.

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Wolontariusze ratują małże odsłonione przez niski poziom Wełtawy Źródło zdjęcia: Reuters

Poważna susza nęka Czechy

Czechy zmagają się w tym roku z głęboką suszą. Doprowadziła ona do znacznego obniżenia poziomu wody w głównych zbiornikach zaporowych na Wełtawie. Ponadto zniszczyła uprawy oraz spowodowała wyschnięcie wielu strumieni i studni.

Zbiornik zaporowy Slapy to popularne miejsce wypoczynku położone na południe od Pragi. Teraz po raz pierwszy użyto go do regulacji poziomu wody w Wełtawie. Największy zbiornik na tej rzece, Orlik, którego wcześniej używano do tego celu, został już opróżniony.