Pożar w czeskim parku narodowym. Wprowadzono stan nadzwyczajny

Pożar w parku narodowym Czeska Szwajcaria
Pożary lasów pogarszają jakość powietrza
Źródło: Reuters
W Parku Narodowym "Czeska Szwajcaria", na zachodzie Czech, wybuchł pożar. Ogień objął kilkaset hektarów lasów. Do walki z żywiołem wykorzystywane są trzy śmigłowce gaśnicze. Władze regionu ogłosiły stan nadzwyczajny.

Pożar wybuchł w sobotę po południu w czeskiej miejscowości Rynartice położonej w gminie Jetrichovice na terenie Parku Narodowego "Czeska Szwajcaria". Jak podały lokalne media, ogień objął już 900 hektarów lasu. Z żywiołem walczy 31 jednostek straży pożarnej. W akcji uczestniczą też trzy śmigłowce gaśnicze.

Według strażaków płoną drzewa wraz z koronami, a także ściółka leśna. Ogień rozprzestrzenia się pod powierzchnią lasu, dlatego na dotkniętym obszarze znajduje się kilka ognisk pożaru. Strażacy prowadzą akcję w trudno dostępnym terenie. Władze regionu ogłosiły stan nadzwyczajny.

W okolicy szalejącego ognia obowiązuje strefa zakazu lotów. Nad miejscem akcji zabronione jest latanie dronami i innymi bezzałogowymi statkami powietrznymi.

Pożar w czeskim parku narodowym

Ministerstwo Środowiska poinformowało, że monitoruje sytuację i pozostaje w kontakcie ze strażą pożarną oraz kierownictwem parku narodowego. W razie potrzeby jest gotowe zwołać sztab kryzysowy.

- Jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi jednostkami ratowniczymi i stale monitorujemy sytuację. Obecnie wszystkie jednostki ratownicze współpracują ze sobą, aby jak najszybciej opanować pożar. Jeśli jednak sytuacja ulegnie zmianie, jesteśmy gotowi do natychmiastowej reakcji, w tym do powołania sztabu kryzysowego - powiedział Igor Červený, czeski minister środowiska.

Ze względu na zwiększone ryzyko rozprzestrzeniania się pożarów meteorolodzy wzywają Czechów, aby nie rozpalali ognisk, zwłaszcza w lasach. Powinni też unikać wyrzucania niedopałków papierosów na ziemię lub używania przenośnych kuchenek. Ludzie powinni również przestrzegać rozporządzeń i zakazów, które gminy i miasta mogą wydać w związku z suszą i zagrożeniem pożarowym.

Największy pożar w historii

Największy pożar lasu w historii Czech wybuchł latem 2022 roku w "Czeskiej Szwajcarii". Ogień objął wówczas ponad tysiąc hektarów lasów. Z płomieniami przez 21 dni walczyło sześć tysięcy strażaków. W gaszeniu pomagali między innymi polscy piloci śmigłowców. Mieszkańcy niektórych gmin musieli zostać ewakuowani.

Źródło: PAP, Novinky

Źródło zdjęcia głównego: Hasičský záchranný sbor ČR

Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
