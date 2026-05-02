Świat Pożar w czeskim parku narodowym. Wprowadzono stan nadzwyczajny Oprac. Anna Bruszewska |

Pożary lasów pogarszają jakość powietrza Źródło: Reuters

Pożar wybuchł w sobotę po południu w czeskiej miejscowości Rynartice położonej w gminie Jetrichovice na terenie Parku Narodowego "Czeska Szwajcaria". Jak podały lokalne media, ogień objął już 900 hektarów lasu. Z żywiołem walczy 31 jednostek straży pożarnej. W akcji uczestniczą też trzy śmigłowce gaśnicze.

Według strażaków płoną drzewa wraz z koronami, a także ściółka leśna. Ogień rozprzestrzenia się pod powierzchnią lasu, dlatego na dotkniętym obszarze znajduje się kilka ognisk pożaru. Strażacy prowadzą akcję w trudno dostępnym terenie. Władze regionu ogłosiły stan nadzwyczajny.

W okolicy szalejącego ognia obowiązuje strefa zakazu lotów. Nad miejscem akcji zabronione jest latanie dronami i innymi bezzałogowymi statkami powietrznymi.

Ministerstwo Środowiska poinformowało, że monitoruje sytuację i pozostaje w kontakcie ze strażą pożarną oraz kierownictwem parku narodowego. W razie potrzeby jest gotowe zwołać sztab kryzysowy.

- Jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi jednostkami ratowniczymi i stale monitorujemy sytuację. Obecnie wszystkie jednostki ratownicze współpracują ze sobą, aby jak najszybciej opanować pożar. Jeśli jednak sytuacja ulegnie zmianie, jesteśmy gotowi do natychmiastowej reakcji, w tym do powołania sztabu kryzysowego - powiedział Igor Červený, czeski minister środowiska.

Ze względu na zwiększone ryzyko rozprzestrzeniania się pożarów meteorolodzy wzywają Czechów, aby nie rozpalali ognisk, zwłaszcza w lasach. Powinni też unikać wyrzucania niedopałków papierosów na ziemię lub używania przenośnych kuchenek. Ludzie powinni również przestrzegać rozporządzeń i zakazów, które gminy i miasta mogą wydać w związku z suszą i zagrożeniem pożarowym.

‼️ Upřesňujeme informace o požáru 🔥 v NP Č. Švýcarsko, kde hoří cca 1 km² lesa. 🌲 Na místě je vedle hasičů @HzsUlk i odřad ze @HZS_STC a @hzskhk. 🚒 Aktuálně na místě zasahují 2 vrtulníky 🚁 @PolicieCZ a 1 @ArmadaCR, další armádní vrtulník – Sokol – se připravuje. 🫡 pic.twitter.com/Xqz2y1zzxc — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) May 2, 2026 Rozwiń

Największy pożar w historii

Największy pożar lasu w historii Czech wybuchł latem 2022 roku w "Czeskiej Szwajcarii". Ogień objął wówczas ponad tysiąc hektarów lasów. Z płomieniami przez 21 dni walczyło sześć tysięcy strażaków. W gaszeniu pomagali między innymi polscy piloci śmigłowców. Mieszkańcy niektórych gmin musieli zostać ewakuowani.