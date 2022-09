Zdjęcia pogorzeliska po pożarze w Czeskiej Szwajcarii. "Wszystko wygląda przerażająco"

Wszystko to robi niesamowite wrażenie, wygląda przerażająco. Na drzewa trzeba będzie czekać dwadzieścia lat - stwierdził Michał Banaś z Instytutu Nauk Geologicznych PAN, który przebywa w Czechach i skontaktował się z redakcją Kontaktu 24. Podzielił się zdjęciami pogorzeliska powstałego po pożarze w Czeskiej Szwajcarii.

Pod koniec lipca strażacy walczyli z rozległym pożarem w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria na północnym zachodzie Czech. Żywioł objął obszar o powierzchni ponad tysiąca hektarów. Był to największy pożar lasów w historii Republiki Czeskiej.

"Na drzewa trzeba będzie czekać dwadzieścia lat"

- Okazało się, że moja kwatera znajduje się pięć minut od pogorzeliska - opisywał. Jak powiedział, w piątek otworzona została jedna z dróg, pomiędzy miejscowościami Jitrichovice i Hrensko. - Udało się więc legalnie zaparkować i spacerować wokół tych terenów. Wszystko robi to niesamowite wrażenie, wygląda przerażająco - opowiadał.

Jak opisywał ,"wygląda to, jakby świat podzielił się na pół wzdłuż drogi". Wyjaśnił, że "po północnej stronie jest zielono, widać że droga obroniła tę część (parku - red.)". - Na południu już wszystko nadpalone, suche powalone świerki - mówił. - Mam nadzieję, że na wiosnę już tu się coś odrodzi i zazieleni. Na drzewa trzeba będzie czekać dwadzieścia lat - ocenił w rozmowie. - Na studiach już miałem do czynienia z pożarami lasów. Wiem, jak okropny to żywioł. Ogień w Czeskiej Szwajcarii zebrał potężne żniwo - podsumował.