Czechy. Opady śniegu zablokowały część drogi wiodącej do Polski

Czechy. Kilkunastokilometrowy odcinek drogi wiodącej do Polski został zamknięty dla ruchu ciężarówek. Przyczyną były intensywne opady śniegu, które doprowadziły także do innych problemów komunikacyjnych. Policja zaapelowała do kierowców o zachowanie ostrożności.

Z powodu obfitych opadów śniegu policja wstrzymała we wtorek ruch ciężarówek na drodze nr 10 prowadzącej z północnych Czech do Polski. Zamknięta została także autostrada D3 z południowych Czech do Pragi. Utknęło tam kilka ciężarówek i utworzyły się długie kolejki pojazdów.

Ogromne problemy komunikacyjne

Ruch na drodze nr 10 został wstrzymany na odcinku 18 kilometrów z Tanvaldu do Harrachova na granicy z Polską. W ostatnich latach przy obfitych opadach śniegu ruch samochodów ciężarowych jest tam regularnie wstrzymywany, ponieważ do zablokowania drogi wystarczy nawet jedna ciężarówka. Do takiej sytuacji doszło także we wtorek rano.

Droga nr 10 w Czechach. Jaskrawoczerwonym kolorem zaznaczono zamknięty odcinek Google Maps

Policja w regionie południowych Czech wezwała kierowców, aby rozważyli wyruszenie w drogę z Taboru do Pragi. Zamknięta została nie tylko autostrada D3, ale także drogi II i III kategorii. Na oblodzonych i zaśnieżonych drogach policja odnotowała od rana kilkadziesiąt stłuczek i zderzeń.

Na południu Czech są także trudności z transportem kolejowym. Pociągi są opóźnione, ponieważ mokry śnieg zerwał na kilku odcinkach trakcję kolejową.

