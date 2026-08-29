Załamanie pogody na Cyprze. Piorun poraził mężczyznę
Jak podały lokalne media, gwałtowne zjawiska nadciągnęły nad Cypr około sobotniego południa. Burzom towarzyszyły intensywne, niebezpieczne wyładowania atmosferyczne - według lokalnego portalu Phile News w okolicach wioski Kato Dris mężczyzna został rażony piorunem. Stracił on przytomność i został przewieziony do szpitala w Larnace.
Konieczne było przekierowanie lotów
Uderzenia piorunów i silny wiatr spowodowały także przerwy w dostawach prądu. W sobotę wczesnym popołudniem problemy notowano m. in. w okolicach Nikozji, Larnaki czy Pafos. Wyładowanie atmosferyczne doprowadziło także do wybuchu pożaru w domu we wsi Awgoru.
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Lokalne media podały, że z powodu trudnych warunków atmosferycznych konieczne było przekierowanie 11 lotów. Największe problemy zanotowano na lotnisku w Larnace - samoloty, które planowo miały wylądować tam między godziną 12 a 13.30 czasu lokalnego, przekierowane zostały do innych portów lotniczych w regionie. Utrudnienia dotyczyły także ruchu drogowego. Jak ostrzegała cypryjska policja, na drogach wciąż może zalegać woda opadowa, a przejazd mogą blokować połamane gałęzie.
"Ulice stały się rzekami". Relacja Polaka z Cypru
Materiały z sobotniego oberwania chmury na Cyprze otrzymaliśmy na Kontakt24. Na nagraniu wykonanym przez pana Tomasza doskonale widać, jak ulewny deszcz zbiera się na ulicach.
- Jestem rezydentem Cypru od 21 lat. Mieszkam w miejscowości Limassol. Jest to miasto u podnóży gór Troodos, więc cała woda z gór spływa do miasta. Tak naprawdę ulice stały się rzekami. Na nagraniu widać, że samochody nie mogą normalnie przejechać. Wody było do kolan. Rząd cypryjski niestety nic z tym nie robi. Około trzynastej dostałem na telefon jedynie komunikat z tutejszego centrum meteorologii, który ostrzegał o dużej ulewie - relacjonował internauta. - To jest dla nas anomalia pogodowa, żeby w sierpniu na Cyprze działo się coś takiego. Ludzie po prostu zdejmują buty i idą dalej w wodzie. Co innego możemy zrobić? - zakończył.