"Tam na górze jest dziecko". Z mas błota wyciągnięto dwuletniego chłopca

Dramatyczne chwile

Mężczyzna również trafił do szpitala w Limie. Opisał, że próba utrzymania syna, by go ocalić, była prawdziwą męką.

- To było skomplikowane. Oddałbym za niego życie. Ale to [ratunek - przyp. red.] było trudne, walczyłem z kamieniami. Nie wiedziałem co robić, osłaniałem go własnym ciałem. Szukałem czegoś, czego mógłbym się chwycić. A mój syn płakał. Słyszałem, jak płacze, ale nie mogłem się już utrzymać. Próbowałem, ale woda mnie wciągnęła - powiedział Castillo.