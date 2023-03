Cyklon Freddy nadal atakuje. Rośnie tragiczny bilans ofiar

Cyklon Freddy, jedna z najpotężniejszych burz, jakie kiedykolwiek zarejestrowano na półkuli południowej, zabił co najmniej 190 osób w Malawi - poinformował we wtorek rząd tego kraju. Łączna liczba ofiar śmiertelnych żywiołu, który po raz drugi w ciągu miesiąca przetoczył się przez południową Afrykę, szacowana jest na co najmniej 220, przy czym mało prawdopodobne jest, by był to ostateczny bilans.