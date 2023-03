Cyklon Freddy bije rekordy. Zaatakował Malawi, wcześniej Mozambik i Madagaskar. Dziesiątki zabitych

Freddy, rekordowo długi cyklon tropikalny, w swoim rajdzie przez Afrykę uderzył w Malawi. Władze kraju poinformowały, że w powodziach i osuwiskach zginęło co najmniej 60 osób, a tysiące zostało bez dostępu do prądu. Dzień wcześniej żywioł przeszedł przez Mozambik. Freddy wiruje już od 35 dni, przez ten czas przyczynił się w kilku krajach do śmierci łącznie około stu osób. Jak ostrzegają meteorolodzy, zapewne nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.