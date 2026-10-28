Świat Arnab uderzył w ląd. "Domy zostały zniszczone, straciliśmy cały dobytek" Agnieszka Stradecka |

Skutki przejścia cyklonu Arnab nad stanem Andhra Pradesh Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Indyjski Departament Meteorologiczny (IMD) potwierdził, że w środę rano czasu lokalnego cyklon Arnab uderzył w ląd. Centrum burzy uderzyło w wybrzeże stanu Andhra Pradesh, przynosząc wiatr o prędkości 125-135 kilometrów na godzinę, z podmuchami sięgającymi nawet 150 km/h. Żywioł podążał na północ, w stronę stanu Orisa. Meteorolodzy ostrzegali przed wichurami, potężnymi opadami oraz falami sztormowymi.

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Masowe ewakuacje przed uderzeniem

Jak podała agencja informacyjna Reuters, ani w Andhra Pradesh, ani w Orisie nie odnotowano ofiar śmiertelnych. Doszło jednak do poważnych uszkodzeń sieci wysokiego napięcia i przerw w dostawach energii elektrycznej. Lokalne media pokazywały nagrania powalonych drzew tarasujących autostrady oraz zalanych ulic.

- Nie wiadomo było, do czyjego domu zaraz woda wtargnie, ani czyja posiadłość zostanie zalana - opowiadał agencji Reuters mieszkaniec okręgu Kakinada, który znajdował się na trasie cyklonu. - Drzewa się przewróciły, domy zostały zniszczone, straciliśmy cały dobytek - dodał.

Skutki przejścia cyklonu Arnab nad stanem Andhra Pradesh Źródło: Reuters

Przed uderzeniem cyklonu w stanach ewakuowano ponad 180 tysięcy osób. Według dziennika "The Hindu" na szczególnie zagrożonych obszarach w środę i czwartek odwołano zajęcia szkolne, zaś Uniwersytet Andhra wprowadził zdalny tryb pracy. Władze obu stanów zakazały wstępu do wielu miejsc popularnych wśród turystów, w tym muzeów i świątyń.

Cyklon wpłynął na transport w regionie. Operator kolejowy South Coast Railway od wtorku zawiesił połączenia na 53 trasach przebiegających wzdłuż wybrzeża. Utrudnienia mają potrwać co najmniej do środowego wieczora. Jak podały lokalne media, służby monitorowały szczególnie wrażliwe punkty sieci kolejowej, by jak najszybciej dokonać napraw. Zamknięto również niektóre lotniska.

The very severe cyclonic storm “#Arnab” over Westcentral #Bay_of_Bengal off #Andhra_Pradesh coast moved slowly northwestwards, crossed Andhra Pradesh & #Yanam coasts between #Bapatla and #Visakhapatnam to the Southwest of Yanam near latitude 16.450N and 81.90E, about 20 km… pic.twitter.com/jqe2G1Cez2 — India Meteorological Department (@Indiametdept) October 28, 2026 Rozwiń

Nepal apeluje do turystów

Arnab stanowi zagrożenie także w sąsiednim Nepalu. Jak podała agencja Reuters, władze tymczasowo zawiesiły wydawanie zezwoleń na wędrówki w wysokogórskich rejonach ze względu na ryzyko występowania ulew i burz śnieżnych. Według portalu Nepal News, niebezpieczne warunki mają utrzymać się od czwartkowego wieczoru do soboty.

W Nepalu trwa obecnie szczyt sezonu trekkingowego, w którym codziennie zezwolenia na wyjście w góry otrzymuje około 750 turystów. Związek Agencji Trekkingowych Nepalu (TAAN) zaapelował do osób przebywających w głównych obozach wspinaczkowych o udanie się w bezpieczne miejsce. Prezes TAAN Sagar Pandey wezwał do zachowania szczególnej ostrożności podczas poruszania się po drogach, szlakach turystycznych i tymczasowych mostach.

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