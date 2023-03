Pod śniegiem zawalił się dach jedynego sklepu w okolicy. "To niezbędna część naszej społeczności"

W środę gubernator amerykańskiego stanu Kalifornia Gavin Newsom ogłosił w 13 hrabstwach stan wyjątkowy w związku z burzą , jaka we wtorek przeszła przez południowo-zachodnią część Stanów Zjednoczonych. Gwałtowne zjawisko przyniosło ze sobą obfite opady śniegu, które spowodowały utrudnienia komunikacyjne i przerwy w dostawie prądu. Miejscami śnieg przyczynił się również do poważnego uszkodzenia budynków.

Jedyny sklep w okolicy

Do takiej sytuacji doszło w miejscowości Crestline w hrabstwie San Bernardino. W środę rano w supermarkecie Goodwin and Sons pod ciężarem śniegu zaczął odkształcać się dach, a właściciele podjęli decyzję o tymczasowym zamknięciu sklepu. Jeden z pracowników wszedł na chwilę na teren sklepu, by zabrać kilka potrzebnych rzeczy, gdy usłyszał niepokojące, głośne dźwięki. Mężczyzna uciekł z budynku na kilka sekund przed całkowitym zawaleniem się dachu. Według Krajowej Służby Pogodowej (NWS), w Crestline we wtorek spadło 231 centymetrów śniegu.