COVID-19 może być śmiertelnym zagrożeniem dla niezaszczepionych kobiet w ciąży

Brytyjscy lekarze przekonują - ciąża nie jest przeciwwskazaniem do przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19. Co więcej, szczepionka jest zalecana, ponieważ może uchronić przed poważnymi konsekwencjami choroby, które niejednokrotnie mogą zakończyć się śmiercią.

Niezaszczepione kobiety w ciąży stanowią w Anglii prawie co piątą osobę będącą w stanie krytycznym z powodu COVID-19 - alarmuje National Health Service (NHS). Zakażenie to może być dla nich śmiertelnym zagrożeniem - przekonuje profesor Krzysztof Pyrć z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ciąża nie jest przeciwskazaniem do szczepienia przeciwko COVID-19

NHS i brytyjscy eksperci namawiają kobiety w ciąży do tego, żeby się zaszczepiły przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 tak szybko, jak tylko jest to możliwe. Ciąża nie jest przeciwskazaniem do takiego szczepienia, podobnie jak i przeciwko grypie sezonowej. Szczepionka nie stwarza też zagrożenia dla zdrowia zarówno kobiety, jak i płodu, wręcz przeciwnie - może uchronić przed ciężkim zakażeniem.