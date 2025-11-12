Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

COP30. Protest rdzennych społeczności. "Nasza ziemia nie jest na sprzedaż"

Jeden z protestujących w miejscu, gdzie odbywa się szczyt klimatyczny
Protestujący wdarli się do budynku konferencji COP30
Źródło: Reuters
Do brazylijskiego miasta Belem na szczyt klimatyczny zjechali się przedstawiciele 194 państw świata, a także dziesiątki przywódców społeczności rdzennych. Na teren budynku, gdzie odbywa się konferencja, dostali się protestujący, którzy starli się z ochroniarzami. Są ranni.

W mieście Belem w Amazonii w północnej Brazylii trwa szczyt klimatyczny COP30. We wtorek w nocy dziesiątki protestujących przedstawicieli społeczności rdzennych wdarło się na teren budynku, gdzie odbywa się konferencja. Niektórzy mieli ze sobą transparenty z hasłem: "Nasza ziemia nie jest na sprzedaż". Jak poinformował rzecznik ONZ, w starciach z protestującymi ucierpiało dwóch ochroniarzy.

Jeden z protestujących w miejscu, gdzie odbywa się szczyt klimatyczny
Jeden z protestujących w miejscu, gdzie odbywa się szczyt klimatyczny
Źródło: PAP/EPA/Andre Borges
W starciu z protestującymi dwie osoby zostały ranne
W starciu z protestującymi dwie osoby zostały ranne
Źródło: PAP/EPA/ANDRE COELHO

Ochroniarze odepchnęli demonstrantów, a następnie zabarykadowali wejście stołami. Delegatów poproszono o pozostanie w budynku i pozwolono im wyjść dopiero, gdy protestujący się rozeszli. Jeden z ochroniarzy powiedział agencji informacyjnej Reuters, że został uderzony ciężką pałeczką do gry na bębnach.

"Nie możemy zjeść pieniędzy"

W konferencji COP30 uczestniczą tysiące delegatów ze 194 krajów. Wielkim nieobecnym są Stany Zjednoczone. Brazylijscy organizatorzy szczytu klimatycznego zapowiadali, że jednym z celów tegorocznej konferencji klimatycznej jest przyznanie głosu społecznościom rdzennym. Dziesiątki ich przywódców przybyły do Belem łodzią, by uczestniczyć w negocjacjach i zabiegać o większy udział w zarządzaniu lasami

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ruszył COP30. "Nie zamierzam tego upiększać. Wciąż mamy wiele pracy"

Ruszył COP30. "Nie zamierzam tego upiększać. Wciąż mamy wiele pracy"

Ekolodzy alarmują: nie ma już czasu, planetę trzeba ratować teraz. Rusza ważny szczyt

Ekolodzy alarmują: nie ma już czasu, planetę trzeba ratować teraz. Rusza ważny szczyt

Przemysław Kaleta

Przedstawiciel ludu Tupinamba, jednej z rdzennych społeczności zamieszkujących Brazylię, powiedział, że jego grupa jest niezadowolona z tego, jak zarządzane jest ich terytorium.

- Nie możemy zjeść pieniędzy. Chcemy, by nasze ziemie były wolne od biznesu rolniczego, wydobycia ropy, nielegalnego górnictwa i wyrębu lasu - mówił lider społeczności Tupinamba, posługujący się imieniem Gilmar.

Autorka/Autor: jzb

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Andre Borges

Udostępnij:
TAGI:
BrazyliaAmazoniaKlimatZmiany klimatu
Czytaj także:
Hiszpania, burza
Potężne fale w Hiszpanii. Setki interwencji służb
Świat
Niedźwiedź pojawił się na lotnisku w Japonii
Niedźwiadek na lotnisku. Wstrzymano loty
Świat
Rekin zaatakował surfera w Australii
"Coś wyłoniło się z wody"
Świat
Tajwan. Na wyspie trwają przygotowania do uderzenia tajfunu Fung-wong, 11.11.2025
Kolejne ewakuacje i zamknięte szkoły. Jest apel, by nie wychodzić na plaże
Świat
Pompa ciepła jest coraz bardziej popularnym sposobem modernizacji domowych systemów grzewczych
Pompa ciepła w modernizowanym domu
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Gęsta mgła
Mgły w Polsce. W tych miejscach uważajmy
Polska
Zorza w Dębkach (Pomorskie), 12.11.2025
Zorza polarna w Polsce. "To dopiero przedsmak"
Polska
Pingwin peruwiański
"Są o krok od całkowitego wyginięcia"
Ciekawostki
Deszcz, pochmurno, jesień
Sporo chmur na niebie, do 12 stopni. Pogoda na dziś
Prognoza
Noc, mgła
Gęste mgły. IMGW ostrzega
Prognoza
Chmury, Ziemia, widok z kosmosu
Dziewięć minut SI w kosmosie. "Przełomowy sukces"
Nauka
deszcz parasole shutterstock_2405034483
W wielu miejscach przydadzą się parasole
Prognoza
Legwany spadają z drzew
Jest tak zimno, że legwany spadają z drzew
Świat
Ulewy na greckiej wyspie Lesbos
Zalane domy, zamknięte szkoły. Ulewy na greckiej wyspie
Świat
Deszcz ze śniegiem, opady
Zrobi się cieplej, ale później czeka nas duży zwrot
Prognoza
Pszczoła Megachile lucifer
Pszczoła z "diabelskimi rogami". Niezwykłe odkrycie
Nauka
Tiangong - wizualizacja
Utknęli przez kosmiczny śmieć. Co z ich powrotem na Ziemię?
Świat
Zorza polarna w Koronowie (Kujawsko-pomorskie)
Najsilniejszy rozbłysk w roku. Czy zobaczymy zorzę?
Nauka
Most w Camaligan podczas supertajfunu Fung-wong
Tajfun miotał mostem jak zabawką. Zobacz nagranie
Świat
Amazonia w punkcie krytycznym
Ruszył COP30. "Nie zamierzam tego upiększać. Wciąż mamy wiele pracy"
Świat
"Wulkaniczne tornado" na Hawajach
"Wulkaniczne tornado" i trzystumetrowe fontanny lawy
Świat
Ulewny deszcz nadciąga nad Tajwan
Odwołane loty, tysiące ewakuowanych. "Nie możemy tracić czujności"
Świat
Mgła, zgniły wyż, pochmurno, szaro, ponuro, pogoda, jesień, zima, Lubelszczyzna
Przed nami chłodne, pochmurne Święto Niepodległości
Prognoza
Miasteczko Norridge w stanie Illinois
Efekt jeziora. W nocy spadło 30 centymetrów śniegu
Świat
Mgła, noc
W nocy mgły i deszcz, w dzień - pochmurno i chłodno
Prognoza
Skutki tornada w Rio Bonito do Iguacu w Brazylii
Zawalone domy, przewrócone samochody. "Bezprecedensowa" katastrofa
Świat
Protest przeciwko smogowi w Indiach
"Moje dzieci będą żyły o 10 lat krócej niż ich kuzyni"
Smog
Jesień, słońce, ciepło
Diametralna zmiana pogody tuż-tuż. A potem kolejna
Prognoza
Akcja ratunkowa w masywie Picos de Europa
Weszli do jaskini, zaczęło lać. Konieczna była akcja ratunkowa
Świat
Delfin Mimmo
Delfin zamieszkał w Lagunie Weneckiej
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica