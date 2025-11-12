COP30. Protest rdzennych społeczności. "Nasza ziemia nie jest na sprzedaż"

Protestujący wdarli się do budynku konferencji COP30 Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W mieście Belem w Amazonii w północnej Brazylii trwa szczyt klimatyczny COP30. We wtorek w nocy dziesiątki protestujących przedstawicieli społeczności rdzennych wdarło się na teren budynku, gdzie odbywa się konferencja. Niektórzy mieli ze sobą transparenty z hasłem: "Nasza ziemia nie jest na sprzedaż". Jak poinformował rzecznik ONZ, w starciach z protestującymi ucierpiało dwóch ochroniarzy.

Jeden z protestujących w miejscu, gdzie odbywa się szczyt klimatyczny Źródło: PAP/EPA/Andre Borges

W starciu z protestującymi dwie osoby zostały ranne Źródło: PAP/EPA/ANDRE COELHO

Ochroniarze odepchnęli demonstrantów, a następnie zabarykadowali wejście stołami. Delegatów poproszono o pozostanie w budynku i pozwolono im wyjść dopiero, gdy protestujący się rozeszli. Jeden z ochroniarzy powiedział agencji informacyjnej Reuters, że został uderzony ciężką pałeczką do gry na bębnach.

"Nie możemy zjeść pieniędzy"

W konferencji COP30 uczestniczą tysiące delegatów ze 194 krajów. Wielkim nieobecnym są Stany Zjednoczone. Brazylijscy organizatorzy szczytu klimatycznego zapowiadali, że jednym z celów tegorocznej konferencji klimatycznej jest przyznanie głosu społecznościom rdzennym. Dziesiątki ich przywódców przybyły do Belem łodzią, by uczestniczyć w negocjacjach i zabiegać o większy udział w zarządzaniu lasami

Przedstawiciel ludu Tupinamba, jednej z rdzennych społeczności zamieszkujących Brazylię, powiedział, że jego grupa jest niezadowolona z tego, jak zarządzane jest ich terytorium.

- Nie możemy zjeść pieniędzy. Chcemy, by nasze ziemie były wolne od biznesu rolniczego, wydobycia ropy, nielegalnego górnictwa i wyrębu lasu - mówił lider społeczności Tupinamba, posługujący się imieniem Gilmar.