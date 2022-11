"Świt sprawiedliwości" czy "fundusz na koniec świata"? Co warto wiedzieć po COP27

W Szarm el-Szejk w Egipcie zakończyła się Konferencja klimatyczna Organizacji Narodów Zjednoczonych COP27 . W tym roku szczególną uwagę poświęcono problemowi sprawiedliwości klimatycznej. Od lat to mniej zamożne kraje borykają się z najcięższymi skutkami globalnego ocieplenia, o czym dobitnie przypominają ostatnie katastrofy ekologiczne - tragiczne powodzie w Pakistanie czy wieloletnia susza na Półwyspie Somalijskim.

Polityka strat i szkód

Jednym z najważniejszych postanowień COP27 okazało się utworzenie funduszu "strat i szkód". Ma on pomóc biednym krajom w pokryciu kosztów szkód klimatycznych, za których wywołanie odpowiedzialność spoczywa na barkach rozwiniętych państw. Szczegóły dotyczące funkcjonowania funduszu zostaną opracowane w nadchodzącym roku, jednak najprawdopodobniej będzie gromadził pieniądze z szerokiego zakresu źródeł, w tym z banków rozwoju i innowacyjnych rozwiązań, takich jak podatki od paliw kopalnych lub linii lotniczych.

Sekretarz generalny ONZ António Guterres powiedział, że szczyt "zrobił ważny krok w kierunku sprawiedliwości". Dodał, że chociaż fundusz nie wystarczy, aby całkowicie poradzić sobie ze stratami wywołanymi zmianami klimatu, "jest to ważny sygnał polityczny, potrzebny, aby odbudować nadszarpnięte zaufanie" między krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się.

1,5 stopnia powyżej normy

Uczestnicy szczytu klimatycznego wielokrotnie nawiązywali do porozumienia paryskiego z 2016 roku. Jego kluczowym, najambitniejszym zapisem jest konieczność ograniczenia ocieplenia klimatu do maksymalnie 1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu do czasów przedindustrialnych. Jak wskazuje stacja BBC, istnieje duże ryzyko, że przekroczymy ten ważny wyznacznik wzrostu już w ciągu najbliższych pięciu lat.