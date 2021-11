COP26. Ekspert Koalicji Klimatycznej o szczycie w Glasgow

"Pierwsze działania powinny być podejmowane przez kraje bogate"

Jak powiedział, "to, żeby do połowy wieku, a w zasadzie do 2040 roku osiągnąć neutralność klimatyczną, to jest nasze zobowiązanie - bogatej północy". - Później dopiero powinny włączać się kraje rozwijające się i one mają prawo domagać się od nas wsparcia finansowego na te działania, dlatego że ich emisja na głowę mieszkańca ciągle jest znacząco mniejsza niż w krajach bogatych - wyjaśnił gość TVN24.