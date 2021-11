COP26. Sekretarz generalny ONZ: ograniczenie globalnego wzrostu temperatury do 1,5 stopnia "bardzo trudne"

W Glasgow trwa szczyt klimatyczny COP26. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres ocenił w rozmowie z brytyjskimi mediami, że osiągnięcie podczas konferencji klimatycznej porozumień, które ograniczą globalny wzrost temperatury do 1,5 stopni Celsjusza będzie "bardzo trudne".

Antonio Guterres powiedział w rozmowie z BBC Scotland we wtorek, że możliwe jest utrzymanie tego celu, ale jest bardzo zaniepokojony, że podziały polityczne mogą zapobiec postępowi. Wskazał, że istnieje "poważny problem zaufania" między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się. Wezwał bogate kraje, by wywiązywały się ze złożonych zobowiązań do przekazywania 100 miliardów dolarów rocznie krajom rozwijającym się na finansowanie łagodzenia skutków zmian klimatycznych i do przejścia do gospodarki niskoemisyjnej.

Konsekwencje zmian klimatycznych w Europie PAP

COP26. Szczyt klimatyczny

Głównym celem konferencji jest wzmocnienie uzgodnień zawartych w Paryżu w 2015 roku, gdy po raz pierwszy wszystkie kraje zawarły porozumienie o walce z globalnym ociepleniem i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Ustalono wówczas, że wszystkie strony będą "kontynuować wysiłki" w celu ograniczenia wzrostu temperatury na świecie do 1,5 st. C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej i utrzymania tego wzrostu "znacznie poniżej" 2,0 st. C.

- Nadal uważam, że możliwe jest podjęcie decyzji, aby utrzymać 1,5 stopnia C przy życiu, ale jestem bardzo zaniepokojony podziałami geopolitycznymi, kwestiami współpracy, a mianowicie między krajami rozwiniętymi, a gospodarkami wschodzącymi. Przed nami jeszcze długa droga do osiągnięcia rozsądnego kompromisu - mówił Guterres.

- Mam nadzieję, że w Glasgow uda nam się rozwiązać kilka poważnych problemów, np. dotyczących ustanowienia rynków emisji dwutlenku węgla. Jednak najważniejszą kwestią jest wypracowanie zestawu krajowych wkładów (celów emisji określanych przez poszczególne kraje - red.), które zagwarantują poziom 1,5 stopnia, a osiągnięcie go w Glasgow będzie bardzo trudne, co oznacza, że następnego dnia musimy zaczynać od nowa. Nie sądzę, że możemy czekać pięć lat na kolejny zestaw krajowych wkładów - od teraz musi to być stałe ćwiczenie, musimy mieć co roku zobowiązanie do ich poprawiania - mówił sekretarz generalny ONZ.

Dzień wcześniej w przemówieniu otwierającym szczyt liderów na COP26 Guterres ostrzegał, że świat zmierza w kierunku katastrofy klimatycznej, a "porażka nie jest opcją", ale "wyrokiem śmierci" dla wielu krajów rozwijających się. Mówił, że "uzależnienie od paliw kopalnych popycha ludzkość na skraj". - Stoimy przed jasnym wyborem - albo my to zatrzymamy, albo ono zatrzyma nas. Sami kopiemy sobie groby - mówił.

Zmiany klimatu Adam Ziemienowicz/PAP

Autor:dd

Źródło: PAP