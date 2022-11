Egipt. Rozpoczął się szczyt klimatyczny COP27

COP27. Szczyt klimatyczny w Egipcie

Wizyta polskiego prezydenta w Egipcie potrwa do wtorku. W poniedziałek weźmie udział w ceremonii otwarcia spotkania wysokiego szczebla głów państw i szefów rządów podczas Konferencji COP27, a także w dyskusji okrągłego stołu "Just transition". Tego dnia zaplanowano także briefing prasowy Dudy. We wtorek prezydent wygłosi przemówienie podczas sesji plenarnej Konferencji COP27. Weźmie również udział w debacie okrągłego stołu "Water Security" oraz w dyskusji wysokiego szczebla "Promoting Climate Change Education". Prezydent Duda ma też w planie spotkania dwustronne. W poniedziałek będzie rozmawiał z premier Mołdawii Natalią Gavrilitą. Na wtorek przewidziano jego spotkania z prezesem Equinor ASA Andersem Opedalem, prezydentem Kenii Williamem Ruto i prezesem Microsoft Corporation Bradem Smithem.

Bezpieczeństwo energetyczne

- Ale te kwestie klimatyczne, środowiskowe dzisiaj w bardzo mocny sposób są powiązane także z kwestiami bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa dostaw, kwestiami żywnościowymi (...). Dlatego też prezydent uznał, że konieczna jest, również pod kątem kwestii, ogólnie mówiąc, ukraińskiej, obecność na tym globalnym spotkaniu - powiedział Sałek. Zaznaczył, że w forum w Egipcie będą uczestniczyć wszystkie państwa Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. - To też będzie dobry moment do dyskusji o kwestiach środowiskowych, klimatycznych, ale także dyskusji o tej dużej, wielkiej, szczególnie globalnej polityce międzynarodowej i tych problemach, które dzisiaj dotykają świat - podkreślił Sałek. Przekazał, że w swoim wystąpieniu Andrzej Duda będzie podnosił kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym, z bezpieczeństwem dostaw, z dbałością o ochronę środowiska, efektywnością energetyczną, czyli oszczędzaniem energii. Sałek zapowiedział, że w wystąpieniu prezydenta "dodatkowo pojawi się też informacja związana z wątkiem ukraińskim". - Ważnym elementem tego spotkania jest to, co jest polską myślą i polskim urobkiem w dziedzinie polityki klimatycznej na poziomie konwencji - to jest kwestia naszej propozycji, propozycji pana prezydenta, którą zaproponował w roku 2018 na COP24 w Katowicach, gdzie właśnie prezydent Andrzej Duda wyszedł z tzw. koncepcją sprawiedliwej transformacji - zaznaczył Sałek. Jak dodał, zdaniem prezydenta, człowiek oraz społeczności lokalne, powiatowe, wojewódzkie nie mogą ucierpieć z tego powodu, że będziemy szli w kierunku gospodarki mniej emisyjnej. - I taki przekaz też przez pana prezydenta będzie przedstawiamy - zapowiedział. Zauważył, że w Polsce wzrasta produkt krajowy brutto, a jednocześnie spada emisyjność gospodarki. Ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski podkreślił, że szczyt klimatyczny odbywa się w szczególnym momencie. - Mamy dzisiaj do czynienia na świecie z zestawieniem bardzo wielu kryzysów, które odbywają się równolegle. Kryzysem bezpieczeństwa, wynikającym z wojny, agresji rosyjskiej na Ukrainę, mamy kryzys związany z kosztami życia, wynikający z inflacji i problemów finansowych, mamy oczywiście kryzys zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego. I w tym wszystkim także trzeba widzieć zmiany klimatyczne, które dokładają się ze swoimi konsekwencjami do pogłębienia wszystkim pozostałych kryzysów - wyjaśnił Szczerski.