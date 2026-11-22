Świat Szczyt klimatyczny bez porozumienia. "Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy" Krzysztof Posytek |

Sztuczna inteligencja to jeden z tematów poruszanych podczas szczytu klimatycznego COP31 Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ANTONIO BAT

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COP31, konferencja klimatyczna Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) odbywająca się w tureckiej Antalyi, miała zakończyć się w piątek. Strony nie doszły jednak do porozumienia, przez co negocjacje się przedłużyły.

Dodatkowy czas nie pomógł jednak w osiągnięciu wspólnego stanowiska. Jak podała stacja BBC, w niedzielne popołudnie przewodniczący obradom Murat Kurum z Turcji oznajmił, że nie będzie nowej propozycji porozumienia.

- Nic więcej nie da się już zrobić. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Ponieważ jest tutaj 196 państw, to one podejmą decyzję, a my ją uszanujemy. Nie powstanie już żadna nowa wersja tekstu - powiedział Kurum.

Brak wzmianki o paliwach kopalnych

Główną kością niezgody okazał się brak wzmianki o paliwach kopalnych. Takiej wersji tekstu sprzeciwiło się wiele krajów, przede wszystkim państwa Unii Europejskiej, Panama oraz niektóre kraje pacyficzne.

- Te decyzje są dalekie od poziomu ambicji niezbędnego do przeciwdziałania zmianom klimatycznych. To niedopuszczalne, abyśmy przyjęli porozumienie klimatyczne, w którym nie ma ani słowa o paliwach kopalnych - stwierdził irlandzki minister Darragh O'Brien, przedstawiciel Unii Europejskiej na konferencji. Dodał, że szczyt został "przejęty przez niektóre państwa naftowe".

W końcowej wersji tekstu przyznano, że w przyszłości przekroczone zostanie ocieplenie o 1,5 stopnia Celsjusza względem epoki przedindustrialnej, czyli granicy określonej w porozumieniu paryskim z 2015 roku. Zamiast wzmianki o odchodzeniu od paliw kopalnych w dokumencie pojawił się zapis o rozwijaniu technologii pozwalających wychwytywać dwutlenek węgla z atmosfery.

Technologie te mogą pomóc w ograniczaniu emisji w niektórych sektorach przemysłu, jednak krytycy obawiają się, że nadmierne poleganie na nich może służyć jako uzasadnienie dalszego wykorzystywania paliw kopalnych.

Aktywiści klimatyczni podczas konferencji COP31 Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ANTONIO BAT

Najdłuższy szczyt w historii

Tegoroczny COP jest najdłużej trwającym w historii. Ostatni raz, kiedy podczas konferencji nie udało się osiągnąć porozumienia popieranego przez wszystkie państwa, miał miejsce w Kopenhadze w 2009 r. Jak informuje BBC, Kurum ma teraz dwie opcje: przełożyć zawarcie porozumienia na tak zwany COP-bis, czyli spotkanie, które może się w Bonn na 2027 r., lub odłożyć decyzję do COP32, który ma się odbyć w 2027 roku w Etiopii.

Brak porozumienia na zakończenie szczytu w Antalyi nie oznacza anulowania zobowiązań przyjętych podczas poprzednich szczytów ani nie znosi ram technicznych i prawnych, które regulują wielostronne wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.

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