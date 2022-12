Rusza COP 15. 192 państwa będą obradować na temat ochrony bioróżnorodności

W środę startuje COP 15 - szczyt poświęcony kwestiom bioróżnorodności, przygotowywany przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ). Podczas spotkania mają zostać poruszone kwestie nowych celów i zasad współpracy międzynarodowej na rzecz przyrody, ochrony gatunków czy odpowiedzialnego korzystania z dóbr natury. Udział w nim biorą przedstawiciele 192 państw świata.

W Montrealu rozpoczyna się w środę szczyt ONZ poświęcony bioróżnorodności - COP 15. Podczas obrad, które potrwają do 19 grudnia, 192 państwa mają uzgodnić porozumienie w sprawie ochrony różnorodności biologicznej.

Ceremonia otwarcia COP 15 Reuters

Konieczność zmian

Głównym celem spotkania w Montrealu jest przyjęcie nowych celów i zasad współpracy przy ochronie różnorodności biologicznej. Pierwszą wersję ram porozumienia przygotowano w lipcu 2021 roku, na podstawie wniosków z doświadczeń z lat 2011-2020. Wskazano wówczas na konieczność zmian na poziomie krajów i globalnym, dotyczących modeli gospodarki i modeli społeczeństwa, by ustabilizować sytuację do 2030 r. i by ekosystemy mogły zacząć się odbudowywać do 2050 r.

Cele wyznaczone na 2020 r., przyjęte w japońskim Aichi w 2011 r. (tzw. cele Aichi), nie zostały dotrzymane przez państwa będące stronami Konwencji o Różnorodności Biologicznej. Kluczowym celem było wówczas objęcie ochroną co najmniej 17 procent lądu i obszarów słodkowodnych oraz 10 proc. terenów przybrzeżnych i obszarów morskich. Obecny cel to objęcie ochroną 30 proc. obszarów lądowych, słodkowodnych i morskich do 2030 r. Inne cele przygotowywanego porozumienia to zatrzymanie strat w naturze, przeciwdziałanie spowodowanemu przez człowieka wymieraniu gatunków, ograniczenie zanieczyszczeń, odpowiedzialne zarządzanie w rolnictwie i leśnictwie oraz sprawiedliwy podział korzyści z różnorodności genetycznej w naturze.

Ponad 15,7 tysięcy uczestników

Według danych publicznego nadawcy kanadyjskiego CBC, na COP 15 zarejestrowało się ponad 15,7 tys. osób. Montrealski szczyt jest drugą częścią piętnastej Konferencji Stron (COP 15), czyli stron Konwencji o Różnorodności Biologicznej. Pierwsza, głównie wirtualna część obrad, odbyła się w 2021 roku w Kunming w Chinach. Chiny są również krajem przewodniczącym obradom w Montrealu.

Sekretariat podpisanej w 1992 r. w Rio de Janeiro Konwencji o Różnorodności Biologicznej znajduje się w Montrealu. Główne cele to: zachowanie bioróżnorodności, odpowiedzialne korzystanie z bioróżnorodności i jej elementów oraz uczciwy i równy podział korzyści z genetycznego bogactwa natury. W Konwencji uznano, że różnorodność biologiczna to więcej niż rośliny, zwierzęta i mikroorganizmy w swoich ekosystemach; w opis bioróżnorodności włączono człowieka i jego potrzeby – od żywności, przez leki, po czyste i bezpieczne środowisko do życia.

Autor:kw

Źródło: PAP