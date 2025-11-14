Logo TVN24
Claudia naciera na Wielką Brytanię

Sztorm Klaudia uderza w Wyspy Brytyjskie
Sztorm Klaudia uderza w Wyspy Brytyjskie
Źródło: Enex
Sztorm Klaudia przyniósł załamanie pogody w Wielkiej Brytanii i Irlandii. W wielu miejscach spodziewane są wyjątkowo trudne warunki drogowe. Władze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i ograniczenie podróży do minimum.

Sztorm Klaudia doprowadził do pojawienia się intensywnych opadów deszczu i silnego wiatru, powodujących trudności w podróżowaniu. MET Office, brytyjski serwis meteorologiczny, wydał bursztynowe ostrzeżenia. Obowiązują od południa do końca dnia i dotyczą części Walii, środkowej, południowo-zachodniej, południowo-wschodniej i wschodniej Anglii, a także jej północnych rejonów.

W Anglii może spaść od 100 do 150 litrów na metr kwadratowy deszczu, natomiast prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 110 km/h, zwłaszcza na północnym zachodzie.

Miejscami wystąpiły powodzie

Met Éireann﻿, irlandzki serwis meteorologiczny, wydał pomarańczowe ostrzeżenia dla miast Dublin, Wexford i Wicklow. Obowiązują one do soboty rano. Istnieje tam ryzyko wystąpienia powodzi. Meteorolodzy wydali również żółte ostrzeżenia przed deszczem i wiatrem dla wielu innych hrabstw Irlandii. W całym kraju na drogach prognozowane są trudne warunki .

W północnej Anglii sztorm już spowodował wystąpienie powodzi - Agencja Środowiska potwierdziła zalanie co najmniej 17 domów. Władze apelują o ostrożność i przestrzeganie ograniczeń dla podróżnych.

Meteorolodzy zalecają unikanie jazdy podczas niebezpiecznych warunków oraz powstrzymanie się od prób przekraczania zalanych dróg. Służby ratunkowe oraz brytyjski Czerwony Krzyż wyraziły gotowość do pomagania najbardziej zagrożonym częścią społeczeństwa.

Autorka/Autor: jzb

Źródło: Sky News, Enex, The Irish Times

Źródło zdjęcia głównego: tvnmeteo.pl

Wielka BrytaniaIrlandiaburzaPowódź
